Els Bombers de la Generalitat han donat perl'incendi en unaal seu interior a Lliçà de Vall. Segons han informat fonts del cos, es tracta d'una instal·lació que s'utilitza com a aparcament.Les flames han cremati no han afectat les naus veïnes. Els Bombers han rebut l'avís a les 13:06 hores i fins el lloc s'hi han desplaçat setze dotacions del cos. La coberta de la nau ha col·lapsat parcialment i no consta cap afectació personal.