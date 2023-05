Kärcher inverteix tres milions en un nou edifici a Granollers que serà la seva seu al sud d'Europa

La multinacional especialitzada enha inaugurat aquest dimarts al migdia un nou espai dequadrats al polígon industrial Font del Ràdium de Granollers. Amb una inversió de tres milions, la companyia convertirà aquest nou edifici en la sevaEn els darrers cinc anys l'empresa ha crescut una l'Estat assolint una facturació de 65 ilions l'any 2022 -3.161 a tot el món-. En aquests moments la filial espanyola, que es va crear el 1989, té 168 treballadors i s'ha marcat el repte d'arribar als 100 milions de facturació en els propers 10 anys, segons ha detallat el director general de Kärcher a Espanya,. L'empresa té 150 filials repartides en una vuitantena de països.Kärcher va començar les seves operacions a l'estat espanyol fa 34 anys amb 12 treballadors i en aquests moments en té 168. La multinacional alemanya ha fet un pas endavant aquest dimarts amb la inauguració de l'ampliació de la seva seu a Granollers. Les noves instal·lacions se sumen a les dues naus ja existents i compten amb una zona d'oficines, una àrea de serveis i també magatzem.Hereza ha explicat els plans d'expansió de la companyia a l'Estat i ha avançat que aquest any preveuen incorporar entre 8 i 10 treballadors més. Dels 168 treballadors total que té la filial espanyola, una norantena estan a les instal·lacions de Granollers.De la seva banda, el president de la regió del sud d'Europa de Kärcher,, ha explicat que les oficines de Granollers funcionen també com a seu al sud d'Europa del grup i, per tant, des de Catalunya es gestionen també els equips que hi ha a Israel, Portugal, Grècia, Itàlia, Turquia, Espanya, Malta i Xipre. L'equip que s'encarrega d'aquesta gestió està format per una quinzena de persones.Eimil ha avançat que alguns dels sectors on el grup és fort són en la indústria, la hostaleria, l'agricultura, l'automoció o les empreses de neteja. També la part de productes per a la neteja de les llars amb un catàleg amb més de 4.000 productes. De fet, el producte estrella de l'empresa són lesi Eimil ha afirmat que en aquest sector la seva quota de mercat a Espanya arriba al 80%.Durant el discurs inaugural de les noves instal·lacions de Granollers, el director general de vendes de Kärcher,, ha explicat que en aquests moments l'empresa compta amb un total de 150 filials distribuïdes en 80 països diferents. May ha apuntat que la nova seu de la filial espanyola de la marca ha de contribuir "a l'èxit mundial" de la companyia i considera que les noves instal·lacions són un "símbol de creixement i major integració".