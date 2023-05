El mur del 5%: una vintena de forces queden fora del ple de Granollers al llarg de la història

Elés segurament la xifra que tenen més present els partits que es presenten a les eleccions municipals, especialment els més petits i que no tenen una infraestructura o suport d'àmbit nacional. Aquesta és la barrera que han d'assolir per aconseguir representació al ple. I és que al llarg de la història, des de la primera cita electoral el 1979 i fins el 2019,s'han quedat sense cadira a Granollers.Els primers comicis locals viscuts amb la democràcia, els de 1979, van acabar ambfora del govern després de quedar-se en 489 vots, un 2,5% del total. El partit guanyador aquells comicis va ser el, que va aconseguir un 39% dels vots (7.507 suports).va ser el primer alcalde de la democràcia, i al ple van entrar PSC, CiU, PSUC i la UCD.Quatre anys després, el 1983, va haver-hi dues formacions que es van presentar a les eleccions però que no van tenir prou suport per entrar a l'Ajuntament: elva obtenir 646 vots, una xifra que representa un 2,9% del total, mentre que l', va quedar-se en 385, un 1,7%.El 1987 va haver-hi 4 formacions que es van quedar fora del consistori. Es dona la circumstància que Esquerra per Granollers es va quedar a molt poc del 5%: en concret, un 4,94% (1.138 vots).va tenir 1.005 suports (un 4,4%), mentre que elva tenir-ne 887 (3,9%) i la317 (1,4%). Aquells comicis, el PSC (10.186, 44,6%) i(9.299, 40,7%) no van donar opció als seus rivals i van acabar amb 11 i 10 regidors, respectivament.El mateix bipartisme es va repetir el 1991. Els 9.774 vots (un 44,1%) que el PSC va aconseguir li van suposar 13 regidors, mentre que CiU en va aplegar 8.994 (40,6%) que van suposar 12 representants. ERC va quedar a un pèl del 5%, en concret va tenir un 4,99% dels suports amb 1.111 vots rebuts. El ja(3,2%),(2,99%),(2,29%) i CDS (1,68%) no van superar la barrera del 5% i van quedar fora de la sala de plens. Uns mesos després, el 22 de maig de 1992, es produïa la famosa moció de censura que feia alcalde, de CiU, i en feia foraamb el vot dedesprés de deixar el grup socialista.El 1995, qui es va tornar a quedar fora va ser el CDS. Ho va fer amb només 224 vots, un 0,84%).sí que tenir un regidor, al superar per poc el 5% (5,62%) amb 1.486 vots. Aquells comicis els va guanyar Convergència i Unió amb 10.587 vots (un 40,09% del total). El PSC va obtenir els mateixos regidors, però amb 931 vots menys.Les últimes eleccions abans d'acabar el mil·leni, les del 1999, les va tornar a guanyar el PSC, que des de llavors només suma victòries. Però, en aquest cas, diverses formacions no van poder superar el 5% i van quedar fora. Qui va quedar més a prop va ser, que es va quedar en un 4,04% dels suports, i el van seguir(2,14%), EUiA (1,41%),(0,32%) i UC-CDS (0,26%).Els primers comicis dels 2000, els del 2003, van confirmar que amb menys del 5% no s'aconsegueixen regidors.van tenir 670 vots, una xifra que representava un 2,7% del total, i CDS va tornar a quedar fora amb un 0,2%. Uns mesos després d'aquestes eleccions,es convertia en alcalde després de la renúncia de Josep Pujadas.El 2007, ja amb Mayoral com a cap de llista, el PSC guanya i aconsegueix uns contundents 14 regidors (un 48% del total dels vots). ICV-EPM es va quedar ben a prop amb un 4,5% dels suports (amb 916 vots), i els van seguir(3,1%),(2,2%),(1,6%) i, un altre cop, el CDS (0,4%).Les eleccions del 2011 van deixar diversos partits fora del consistori. El tall el va marcar ERC, que va aconseguir un regidor amb 1216 vots. I, a continuació, els que no van superar el 5%:(2%),(1,9%), Ciutadans (1,6%,(1,5%) i(0,3%).Ja al 2015,va ser el primer partit que va quedar sense representació tot i passar en 87 dels 1.000 vots, que van significar un 4,7% del total.va aplegar-ne 712 (3,1%) del total, i56 (0,2%).Finalment, les últimes eleccions municipals viscudes a Granollers, les del 2019, van ser les que van deixar més formacions fora de la sala de plens. Qui va quedar més a prop va ser la CUP, que va veure com els 1331 vots no servien per arribar al 5% i els situaven en un 4,8%. Tot seguit,(838 vots, un 3%), PP (832, un 3%),(713, 2,6%), Som! Granollers (63, un 0,2%) i Partit Família i Vida (47, 0,2%).