El vessament d'oli a la riera Seca no ha tingut cap afectació al riu, segons el Consorci Besòs Tordera

El vessament d'oli a la riera Seca de dissabte , sogons ha informat el. L'incident va tenir lloc en un una empresa dedicada a la fabricació d’olis ubicada a Santa Perpètua de Mogoda. "Tot i l’important volum del vessament, la situació ja està totalment controlada i no ha tingut cap mena d’afectació al riu Besòs", ha puntualitzat l'organisme, que també ha citat com a clau la ràpida actuació i coordinació entre efectius d’ADF, l’ACA, el consorci i personal dels ajuntaments de Santa Perpètua de Mogoda i de la Llagosta.L’incident es va produir poc abans de les 10 del matí i de seguida es va avisar des de l’empresa i es va començar a actuar per minimitzar els danys i controlar la situació. Així, "abans de la una del migdia ja es tenia controlat el punt d’abocament i quina havia estat la zona afectada, cosa que va permetre la ràpida construcció d’un dic de contenció per evitar que aquests greixos poguessin arribar al riu Besòs". Paral·lelament, es van iniciar les tasques de retirada del vessament amb l’arribada dels primers camions cisterna.Davant les fortes pluges de diumenge, que van fer pujar el cabal amb el conseqüent risc de desbordament de l’abocament, es va reforçar el dic de contenció, alhora que es van habilitar unes bombes per drenar l’aigua i es van fer unes connexions provisionals directes a l’EDAR la Llagosta, "que han estat cabdals per evitar l’arribada al Besòs de cap infiltració i derivar-la cap a l’EDAR, on ja s’ha observat l’entrada d’aquests greixos que s’estan tractant sense problema a la planta".En aquests moments,continuen els treballs de retirada de l’oli, que s’està emmagatzemant en dipòsits, i s’ha aconseguit reduir notablement l’abocament.Segons el consorci, "l’empresa ha manifestat la seva voluntat i compromís amb la total retirada del vessament per poder dur a terme posteriorment una restauració fluvial que ajudi a recuperar l’entorn afectat".