​Granollers recorda Arcadi Oliveres en el marc de la programació «Granollers, vila oberta a la pau»

Música en memòria de les víctimes del bombardeig

La programació «Granollers, vila oberta a la pau» , que commemora elel bombardeig de la ciutat del 31 de maig de 1938, inclou dues propostes en record d', activista per la pau i la justícia social, que va morir fa dos anys. Oliveres va ser membre del Consell Assessor de Can Jonch des dels seus inicis i va participar en la inauguració de l'edifici.Així, justament a Can Jonch, dimarts que ve a les 19.00 h, es farà la presentació del llibre L'Arcadi al país de les oliveres a càrrec dels seus autors,, fill de l'Arcadi. És un llibre il·lustrat, que combina aspectes biogràfics amb infografies sobre els principals eixos del pensament d'Arcadi Oliveres. L'acte comptarà amb la moderació d'i amb una dramatització del llibre a càrrec de l'alumnat del Projecte Recerca, Creació i Servei de l'àmbit comunicatiu de 4t d'ESO de l'Institut Antoni Cumella.La segona proposta és La plaça del diàleg Arcadi Oliveres, una instal·lació participativa i interactiva que ens planteja "ser pacifista al segle XXI. Com contribuir a una cultura de pau ara i aquí?". El dijous 1 de juny, de 17 a 20 h a la plaça de Maluquer i Salvador, hi haurà aquesta instal·lació que "ajuda a reflexionar i pensar quina societat volem en un futur amb una invitació a un canvi de paradigma i de concreció d'accions, de manera pacífica, transformadora i no violenta. Amb l'objectiu de compartir els missatges més importants de l'Arcadi i de generar espais de trobada, debat i conscienciació".El 85è aniversari del bombardeig també inclou dues propostes musicals i escèniques singulars. Després de la Missa per la Pau de Bernat Vivancos, interpretada per Veus-Cor Infantil Amics de la Unió i l'Escolania de Montserrat el passat divendres 12 de maig a l'Església de Sant Esteve, el pròxim diumenge 28 de maig hi haurà una nova cita musical destacada. A les 19 h al Teatre Auditori de Granollers, quatre cors de la Societat Coral Amics de la Unió, participants individuals i l'Orquestra de Cambra de Granollers, interpretaran el Rèquiem de Fauré en memòria de les víctimes del bombardeig. Aquest espectacle artístic inclourà referències als tràgics fets de 31 de maig de 1938 i a les víctimes.Les entrades es poden comprar a www.teatreauditoridegranollers.cat Consulteu tota la programació de «Granollers, vila oberta a la pau» a