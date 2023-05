El Mollet és Fira reuneix 400 establiments i 200 expositors

Unsi prop dedels sectors de l'automoció, alimentació, comerç i serveis han omplert els carrers del centre de Mollet en la 9 edició de. Una fira que enguany a més ha volgut posar en valor la figura, l'obra i la col·lecció decoincidint amb l'aniversari del seu naixement.Tot i la pluja que ha caigut durant alguns moments, l'activitat firal de l'automoció, alimentació, comerç i serveis ha pogut continuar endavant i ha comptat amb diverses activitats en els estands i a l'escenari del certamen: concerts i balls itinerants, simuladors de conducció de Fórmula 1, cotxes elèctrics teledirigits per a pares i fills i activitats infantils per part de la Policia Municipal de de Mollet del Vallès, entre d'altres.Sota el lema Joan Abelló visita la Fira s'ha fet el concurs de dibuix infantil Decathlon per a nens i nens menors de 12 anys. A més, sha iniciat la campanya comercial, promoguda i finançada pel comerç local. La campanya finalitzarà el 26 de juny i hi haurà 50 premis valorats amb més de 12.000 euros.Per participar-hi, cal recollir la superbutlleta a l'establiment i lliurar-la emplenada a qualsevol de les urnes distribuïdes als establiment adherits a la campanya o a les que es col·locaran als recintes firals. El sorteig dels premis es realitzarà el divendres 30 de juny les 12 h al mercat Municipal.