Clara Ponsatí fa campanya per Primàries a Granollers

Quina sort té Granollers de poder votar una gent com la que es presenta a la candidatura de @PrimariesG pic.twitter.com/hEBSGXGVf4 — Clara Ponsatí (@ClaraPonsati) May 13, 2023

La @ClaraPonsati i en @JordiGraupera entren a la porxada per acompanyar-nos al local i donar suport a Granollers Primàries! pic.twitter.com/hydSuoFY7H — Granollers per la Independència - Primàries (@PrimariesG) May 13, 2023

L'eurodiputada de Junts,, va visitar aquest dissabte la capital delper donar suport a la candidatura de Primàries, liderada per. "Quina sort té Granollers de poder votar una gent com la que es presenta a la candidatura de Primàries", deia Ponsatí a través de les seves xarxes.La consellera d'Educació fins a l'1 d'octubre de 2017 i posteriorment exiliada ava elogiar el fet quesigui una formació que vagi "a contracorrent", en l'acte d'inici de campanya al. Juntament amb Ponsatí i Ricart hi havia Jordi Graupera, l'impulsor d'aquest projecte polític deslligat d'altres partits independentistes.Bona part del discurs de Joan Ricart va anar encaminat a defensar la transformació verda del municipi, mentre que en acabar els membres de la candidatura van acompanyar Ponsatí i Graupera a passejar per Granollers fins al local del partit, ubicat a laTot i exercir d'eurodiputada amb, Clara Ponsatí no és militant de Junts i, de fet, en les anteriors municipals ja havia donat suport al moviment de Primàries, anant com a última membre de la llista de