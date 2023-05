​Núria Maynou i el conseller Juli Fernández denuncien a Granollers la falta d'inversió a Rodalies

El conseller de Territori,, ha visitat aquest dimecres l’estació de Granollers – Canovelles acompanyat de la candidata d'ERC a l’alcaldia,, i altres membres de la llista. Ho ha fet per denunciar "lai l’abandonament de la xarxa deper part del govern socialista".Núria Maynou ha denunciat que la manca d’inversió del Govern de l’Estat fa que "molts granollerins i granollerines pateixin per poder anar a treballar o a estudiar i això els hi acaba afectant en el seu benestar". De la mateixa manera, Maynou ha explicat que "la ciutat connectada i per la transició ecològica a la que aspirem ha d’estar ben enllaçada amb els municipis de l’entorn i ha de facilitar el desplaçament ende la ciutadania".Per últim, Maynou ha lamentat que "després de tants anys de govern del PSC, aquest no ha aconseguit que els governs estatals del seu mateix color fes les inversions necessàries al nostre municipi". En aquest sentit ha criticat el portaveu socialista"que sempre s'espolsa responsabilitats i exigeix a la Generalitat que assumeixi els seus compromisos, però davant del desastre de Rodalies no assumeix ni exigeix al seu partit cap responsabilitat".Per la seva banda, Juli Fernández, que ha arribat en tren, ha evidenciat "la greu situació que pateix Rodalies, on hi ha incidències 8 de cada 10 dies, resultat d’un abandonament total per part de l’Estat".Alhora, Fernández ha deixat clar que "els republicans i les republicanes no tenim cap por de ser part de la solució, i aquesta passa per assumir responsabilitats, per invertir i per gestionar la xarxa".