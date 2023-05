Les «Botigues d'abans», ​la nova exposició de l'Arxiu de Granollers

Coincidint amb les, l'Arxiu Municipal de Granollers fa una mirada aque estaven situats al centre, al llarg de la carretera i que ja no existeixen. Les imatges, datades entre finals del segle XIX i mitjans del XX, s'han triat entre les més antigues dels fons de l'AMGr.Segons informa l'Ajuntament, l'exposició permet descobrir o recordar "com eren els establiments d'abans, què hi venien o qui hi treballava, una època en què els negocis eren familiars i passaven de pares a fills".S'hi poden veure, per exemple, lai la, totes dues a la Porxada; la ra la pl. del Bestiar (Maluquer i Salvador); la, la, lai la, al c. d'Anselm Clavé (la carretera).N'hi ha, com la, a la cantonada d'A. Clavé amb Josep Umbert; la, a la pl. Perpinyà ode la Vda. Parellada, a la carretera, que són el testimoni d'oficis quasi desapareguts; i altres, com lao les, són noms de comerços ben vius en la memòria."En les imatges veiem la importància que tenien els aparadors a l'hora de mostrar els diferents productes, un espai que podia ampliar-se a la vorera i ocupar també la façana, així com els diferents rètols comercials", destaca el consistori. "Botigues d'abans constata l'evolució del comerç a la ciutat, que s'ha transformat i en bona part globalitzat, i que manté el poder d'atracció per als ciutadans i visitants d'arreu", afegeix.L'exposició es complementa amb més fotografies d'establiments emblemàtics com, entre d'altres, que es projecten en pantalla de manera continuada. L'horari de visita és de dilluns a divendres, de 9 del matí a 8 del vespre, fins al dia 28 de juliol.