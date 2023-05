La sequera i el pla territorial d'energies renovables, protagonistes del darrer Consell d'Alcaldies de la legislatura

Sobirania energètica amb la mirada en el 2050

Situació d'excepcionalitat per sequera

Aquest dimecres s'ha celebrat a lade Granollers el darrerd'aquesta legislatura -a banda del que se celebrarà només per aprovar l'acta-, una trobada que han aprofitat els alcaldes que hi eren presents i que ja no es presenten a les properes eleccions municipals -, de Vallgorguina;, de Vallromanes;, de Cardedeu; i, de Figaró-Montmany- per acomiadar-se. Per la seva banda, el president del Consell Comarcal,, ha aprofitat per recordar la legislatura que ja acaba, amb temes que l'han marcat i com la sequera, la guerra, la pandèmia, el temporal Glòria o la pujada dels preus.Segons informa el Consell Comarcal, durant la trobada, els alcaldes i alcaldesses han abordat la situació de sequera i el Pla Territorial Sectorial per al Desenvolupament de les Energies Renovables a Catalunya (PLATER). El cap de l'Àrea de Medi Ambient i Territori del Consell Comarcal, Jaume Viure, ha estat l'encarregat d'explicar ambdós temes.Durant el Consell d'Alcaldies s'ha explicat que l'objectiu fixat pel PLATER és aconseguir la neutralitat climàtica el 2050 amb la reducció del consum en un 42%, el 65% d'aprofitament fotovoltaic de cobertes i un 2,5% de superfície necessària per a parcs eòlics i fotovoltaics.Segons s'ha explicat, el Vallès Oriental és avui, només per darrera del Vallès Occidental, però aquesta energiaper assolir l'objectiu fixat, per la qual cosa es preveu desenvolupar parcs de generació d'energies renovables que ocuparien part de sòl agrícola.S'ha informat que des del passat 5 de maig i fins el 4 de juny hi ha obert el procés participatiu iniciat per la Generalitat de Catalunya corresponent a la consulta pública prèvia a l'elaboració del PLATER, una elaboració en la qual hi col·labora el Consell Comarcal a través de l'Oficina Comarcal de Transició energètica, que forma part de la xarxa d'oficines comarcals impulsades i cofinançades per l'Institut Català d'Energia (ICAEN) amb la finalitat d'accelerar la implantació d'energies renovables.El gerent del Consell Comarcal,, ha anunciat que la setmana que ve, el dijous 18, se celebrarà una reunió monogràfica amb els ajuntaments per analitzar les propostes que el PLATER preveu per als municipis. La reunió s'ha convocat aquesta mateixa tarda.En el transcurs del Consell d'Alcaldies s'ha explicat que l'actual situació deési afecta especialment el Vallès Oriental, amb una davallada història de la pluviometria i les reserves d'aigua d'ençà del temporal Gloria.Actualment, les reserves de les conques internes de Catalunya estan a un nivell de només el 25%, i les del sistema Sau-Susqueda al 23%, una situació que pràcticament no ha variat malgrat les últimes pluges. L'estat de les reserves actuals és, en què no es va baixar del 40%.A més, aquesta situació de sequera s'accentua i s'agreuja en el context de l'emergència climàtica. En aquest sentit, les previsions científiques apunten a un augment del nombre i durada dels episodis de sequera. A finals de segle es preveu una reducció de les precipitacions anuals d'entre el 10 i el 20% i d'entre el 30 i el 40% de les precipitacions estivals.Durant els últims 2 anys, el dèficit pluviomètric al Vallès Oriental registrat ha estat per sota del corresponent a l'1 dels anys més secs. I al mateix temps, l'any 2022 es va registrar una anomalia de temperatura de 3ºC per sobre de la mitjana, la més alta registrada a Catalunya.Tot plegat fa que la sequera actual tinguitambé sobre l'agricultura, tant per l'escassedat de pluges com per l'increment de temperatures, fins al punt que en alguns casos es preveuen pèrdues del 100% de la collita, malgrat les últimes pluges.Actualment tots els municipis del Vallès Oriental es troben virtualment en situació d'excepcionalitat per la sequera, a l'espera de la publicació oficial, després que el Govern aprovés la setmana passada el pas a excepcionalitat dels 9 municipis de la zona del Montseny que encara estaven en situació d'alerta.Així doncs, tots els municipis estan obligats actualment a restringir la seva demanda d'aigua a una dotació equivalent de 230 l/hab i dia, i a restringir el reg agrícola en un 40%; l'aigua per a usos ramaders en un 30%; per a usos industrials en un 15%; per a usos recreatius amb reg en un 50%; i per a altres usos recreatius en un 15%.També s'han explicat les últimes novetats derivades de la Llei de sequera aprovada la setmana passada pel Parlament, consistents principalment en la previsió d'una convocatòria d'ajuts als ajuntaments per obres de millora de les xarxes, en el finançament dels plans d'emergència per a tots els municipis i en l'ajornament de les sancions als ajuntaments fins que hagi transcorregut un mes de la convocatòria d'ajuts prevista.Finalment, s'ha informat als ajuntaments dels ajuts previstos per poder afrontar les actuacions necessàries relacionades amb la sequera, tant de la Generalitat de Catalunya com de la Diputació de Barcelona.