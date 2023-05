Junts proposa introduir clàusules lingüístiques en la contractació pública a Granollers

El cap de llista de Junts per Granollers, Àlex Sastre, parlava sobre la situació del català a la ciutat aquest dimecres amb Maria Glòria Casanovas, membre de la seva candidatura i vinculada a Òmnium. I comparteixen l’anàlisi: el català està en un moment de feblesa i els Ajuntaments poden adoptar mesures per millorar aquesta situació."És important el paper dels ajuntaments, perquè són administracions que no tenen funció legislativa però sí contacte directe amb el ciutadà. Per tant, amb un paper rellevant per promocionar l'us del català", ha defensat Sastre.Pel que fa a les mesures concretes, Sastre proposa introduirper la, especialment els que tinguin contacte amb la ciutadania. Alhora, volen que els treballadors públics, ja sigui per escrit o parlat, i fer un estudi sobre elsde la llengua a la ciutat.Creuen que a Granollers no es treballa prou per la salut del català: "Amb el pacte per la llengua no n'hi ha prou. Constato el que diuen els estudis, que tot plegat passa sobretot a les ciutats sobretot metropolitanes. Cal fer més i predicar amb l'exemple", destaca Sastre.Aquí no s’acaben les propostes de Junts. Donaran suport a lade les escoles, fins i tot jurídicament en cas que sigui necessari, inclouran l’a l’oferta formativa de la ciutat, introduiran laen actes institucionals, tindran en comptei donaran suport alsen la nostra llengua.