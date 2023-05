Ciutadans Granollers vol defensar «a tots aquells que paguen impostos i no reben el que els correspon»

ha presentat aquest dilluns les candidatures que presenta la formació ali a Osona. L'acte ha comptat amb la presència del president de la formació al Parlament,L'alcaldable de Granollers,, ha parlat dels elements centrals que guiaran la campanya i l'acció de govern municipal de les candidatures de Ciutadans, com són "posar el focus en la seguretat, la neteja, política d'habitatge, generació d'ocupació, mobilitat i rebaixa d'impostos".En aquest sentit, Pavón ha assegurat que el que busca la formació és "defensar les famílies treballadores, a tots aquells que paguen impostos i no reben el que els correspon" perquè, segons creuen, "el progressisme liberal de la formació és cohesionador i busca crear un país de ciutadans lliures i iguals".A més de Granollers, la formació taronja presentarà candidatures a Canovelles, les Franqueses del Vallès, Lliçà d'Amunt, Lliçà de Vall, Santa Eulàlia de Ronçana, Bigues i Riells del Fai, Mollet del Vallès, Sant Fost de Campsentelles i Manlleu.Carrizosa, per la seva banda, ha destacat que Ciutadans "està per a oxigenar els Ajuntaments, aprimar l'administració, engreixar el múscul del servei als ciutadans i acabar amb el clientelisme, l'endollisme i l'amiguisme practicat pel PSC i els nacionalistes".