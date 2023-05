La Trobada Nacional culmina la capitalitat dels Tres Tombs de Caldes

La capitalitat calderina dels Tres Tombs ha culminat aquest diumenge amb la celebració de la XXVIl, que ha estat organitzada per laamb lai l’Ajuntament de Caldes de Montbui i amb les col·laboracions de la Diputació de Barcelona i el Departament de Cultura de la Generalitat.Uns 60 carruatges de 40 poblacions han ocupat les principals avingudes calderines, partint del Tint i rodant o trotant pels carrers de Mossèn Cinto Verdaguer, Sant Pau, Font i Boet, pl. de l’Església, Asensi Vega, Pi i Margall, Pare Poch, Fontcuberta, Avel·lí Xalabarder i Homs.Els Tres Tombs s’han pogut celebrar malgrat alguns moment de pluja poc intensa i l’activitat ha comptat amb l’assistència de la consellera de Justícia, Drets i Família, Gemma Ubasart i González, qui ha participat en part del recorregut acompanyada de les autoritats calderines de l’Ajuntament i la Facultat i de les autoritats de la Federació.La proclamació de Caldes de Montbui com a Capital dels Tres Tombs de Catalunya es va fer el passat, en el marc de la presentació de les festes gremials dels 150 anys de la Facultat de Sant Antoni Abat de Caldes i agafant el relleu a la població d’Igualada.Poc després, Caldes de Montbui descobria un document que certifica elsd’existència de la festa a la vila gràcies a la investigació feta per Laia Soler Moreno, comissària de l’exposició que el Museu Thermalia ha dedicat a Sant Antoni Abat.La Trobada Nacional té lloc cada any, des del 1998, en un dels pobles associats i té com a objectiu ser l’acte central en el que hi participen la majoria de les associacions que han fet les passades dels Tres Tombs a Catalunya.Com una gran Festa Major dels Tres Tombs, la Trobada Nacional reuneix en una sola jornada els millors traginers i tragineres, carruatges, cavalls, egües, bous i mules del nostre país en una demostració històrica de la festa, de les tradicions i de la realitat traginera i des de l’any 2020 és la cloenda dels actes de la Capitalitat Catalana dels Tres Tombs.