Concert a l'Hospital de Mollet per demostrar els lligams entre música i salut

"Lai laestan estretament relacionades. La música pot tenir un impacte significatiu a la nostra salut mental, emocional i física. De fet, la música ha estat utilitzada com a teràpia en diverses cultures durant segles, i la investigació moderna ha demostrat que la música pot tenir efectes terapèutics en pacients amb una varietat de condicions de salut".Així explica l'un dels concerts que s'han fet aquesta setmana al centre hospitalari. L'altre va tenir lloc dimecres i estava dedicat a. Les dues intervencions les ha dut a terme l'Escola Municipal de Música i Dansa de Mollet."Gràcies per acostar-nos la música i obrir l'Hospital de Mollet a tota la ciutadania", ha donat la benvinguda Lourdes Laborda, directora de Gestió de l'FSM. "Ens fa molta il·lusió celebrar aquests concerts a l'espai Mestre Solà i ajudar que la música arribi al major nombre de llocs possible i que tothom en pugui gaudir", explica Xavier Esteve, director de l'Escola.A ambdós concerts han pogut assistir no només els familiars dels alumnes, sinó també persones hospitalitzades i persones usuàries de la Residència Santa Rosa.A càrrec dels professors Dani Galvez i Teresa Ribas i més de 16 alumnes amb edats compreses entre els 5 anys i els 22 anys, els assistents han pogut gaudir d'uns concerts que han passat de la música clàssica, al blues, al jazz i al folk.Aquests espais musicals són possibles gràcies a l'Associació Pianos Vius, que va cedir un piano a l'Hospital Universitari Mollet que ha estat instal·lat a l'Espai Mestre Solà, dedicat a l'il·lustre músic i compositor molletà.