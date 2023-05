Recepta | ​Arròs BBB

2 ales de pollastre1 barnilla de costella de porc tallada en trossos petits250 grams d’arròs bomba¾ de litre caldo vegetal1 gra d’all1 ceba mitjana1 porro petit3 tomàquets madurs½ pebrot vermell8 o 10 espàrrecs de marge, només la part tendreUn grapat de pèsolsUns brins de safràAllioliPebre negreOli d’oliva i salTallem les ales per la meitat, les salpebrem i les posem a daurar juntament amb la costella de porc. Mentre daura, anem tallant l’all esmicolat, el porro i la ceba també petita, el pebrot i els espàrrecs en trossets i el tomàquet el ratllem sense pell ni llavors.Quan el pollastre i la costella estiguin daurats, els reservem i posem a coure a la mateixa paella l’all. De seguida, en quan comenci a agafar color, afegim la ceba, el porro i el pebrot, deixant que es confiti tot a foc baix. Quan la ceba estigui daurada, afegirem també els espàrrecs i el tomàquet, deixant que es concentri. Un cop reduït, hi afegim les carns i ho deixem coure tot junt a foc molt baix.Mentre dura aquest procés posarem al foc en un cassó a banda el ¾ de litre de caldo a escalfar. Afegirem a la paella els brins de safrà, fent-los donar uns tombs per tal que es torrin. Posem l’arròs i ho sofregim tot conjuntament. En el cas que ens sembli que hi pot caldre una mica més d’oli, l’afegirem, i quan el sofregit estigui llest i posarem el caldo calent, sempre el doble de quantitat que d’arròs. Rectifiquem de sal i ho deixem tot junt a foc viu durant uns deu minuts, passats els quals incorporarem els pèsols.Mentre cou, anirem pre-escalfant el forn a uns 180 graus.Passats els deu minuts baixem el foc i ho deixem coent durant uns cinc minuts mes. Tot seguit, si fes falta, posarem mes líquid i posem la paella al forn deixant-la uns cinc minuts. Després la traurem del forn i la deixarem reposar tapada un parell o tres de minuts més.Al moment de servir afegirem, opcionalment, l’allioli tal i com es fa amb les fideuades.