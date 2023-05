Aldarulls a Sant Feliu de Codines per un decret que obliga els bars a tancar a la una de la matinada

A hores d'ara circulen per les xarxes diversos vídeos dels aldarulls i de l'actuació dels @mossos d'aquesta nit.

Una mesura polèmica

Una protesta ha acabat ambi la intervenció de diverses dotacions policials a. Segons precisa Ona Codinenca, aquest divendres s'havia convocat una concentració per rebutjar un decret de l'equip de govern municipal que. La protesta, que s'ha fet a la cèntrica plaça Josep Umbert i Ventura, al davant de l'ajuntament, ha derivat en llançament de, corredisses i aldarulls amb la policia local i els Mossos d'Esquadra. A més, hi ha hagut danys a la porta de la comissaria i algú ha, Mercè Serratacó.Segons la ràdio municipal, en total han intervingut, entre elles fins i tot. Els manifestants, la majoria joves, eren una cinquantena.Fins fa pocs dies, els bars del municipi podien tancar a les tres de la matinada. Però el passat dia 18, l'alcaldessa va signar un decret que els obliga a fer-ho a les 00.30 entre setmana i a la 1 de la matinada, com a molt tard, els divendres i dissabtes. Segons Serratacó, la mesura es pren per algunsque s'han detectat les últimes setmanes al municipi. Els grups de l'oposició, per la seva banda, no hi estan d'acord i demanen que es plantegi una alternativa, tenint en compte el paper de socialització que fan els bars entre els més joves en pobles petits.