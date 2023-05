Granollers diu que l'informe sobre la pressió fiscal és «parcial, mancat d'objectivitat i incorrecte metodològicament»

L'Ajuntament de Granollers ha sortit al pas aquest divendres d'un informe d'un think thank pròxim a la patronal CEOE que assegura que la ciutat és. En un comunicat, el consistori ha manifestat que "l’anàlisi és totalment": "Fa afirmacions que donen peu ai contradictòries amb la realitat, quan assimila els tipus impositius amb la càrrega fiscal que suporta la ciutadania".També critica que "transmet la idea que els contribuents dels municipis situats a la part alta del rànquing són els que més impostos locals paguen. Es desprènen l’informe, ja que només analitza un dels dos factors que intervenen en la definició de la càrrega fiscal per IBI, el tipus impositiu, sense tenir en compte el valor cadastral de cada municipi". En aquest sentit, precisa que "els valors cadastrals són fixats administrativament per l’Estat a través de la Dirección General del Catastro i que es determinen per aplicació d’una ponència de valors específica de cada municipi que recull els criteris de valoració per a cada tipus d’immoble. Aquesta ponència de valors s’elabora en un moment concret del temps i s’aplica simultàniament a tots els immobles del municipi en qüestió.".També explica que la Dirección General del Catastro publica regularment estadístiques cadastrals, "amb les quals es poden comparar les dades de 2021, l'últim publicat, per als municipis que l’informe de l’IEE situa com els 10 de millor competitivitat fiscal i els 10 que diu que tenen pitjor competitivitat fiscal: a l’esquerra de la gràfica se situen els 10 municipis amb més de 50.000 habitants amb major tipus impositiu i a la dreta s’hi situen els de menor tipus impositiu. Mentre que la línia taronja mostra els tipus impositius exigits per cada Ajuntament, les barres assenyalen quina és la quota mitjana d’IBI que finalment paguen els habitants d’aquests municipis després d’aplicar el tipus impositiu sobre el valor cadastral". S'observa, afegeix, que els quatre municipis que exigeixen uns rebuts més alts d’IBI "es troben precisament entre els que tenen tipus impositiu més baixos. En el cas de Granollers, el rebut és de 382 euros de mitjana".La nota del consistori també defensa que "si deixem de banda l’estudi de l’IEE i ens centrem en l’entorn més proper, format per tots els municipis catalans de més de 50.000 habitants, el rebut promig d’IBI és de 455 euros, amb nombrosos municipis de tipus baixos però quotes elevades".Diuen, doncs, que el contribuent granollerí paga "paga 382 euros pel seu rebut d’IBI, 72 euros per sota de la mitjana. Així doncs, dels 23 municipis catalans de més de 50.000 habitants, Granollers és el sisè amb una menor càrrega fiscal per IBI; només cinc municipis presenten un rebut de promig inferior".Finalment, conclouen que "tot i les les interpretacions fetes per l’estudi de l’IEE, les dades de la Dirección General del Catastro, siguin quin sigui el grup de comparació, demostren objectivament que Granollers se situa entre els municipis que presenten una pressió fiscal baixa, per sota de la mitjana".