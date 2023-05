L'escola el Lledoner de Granollers reclama que els resolguin les «goteres endèmiques»

L'equip directiu de l', de Granollers, ha tornat a posar el crit al cel per les "" que diuen que té l'edifici d'infantil del centre quan plou. En declaracions a VOTV, reclamen a les administracions que les arreglin. L'últim cas ha estat el passat cap de setmana, quan les pluges vani van fer, tal i com es pot veure en imatges que ha difós l'AFA. Sortosament, quan l'habitació estava buida. Ho va descobrir una treballadora quan hi va entrar dimarts a primera hora, i la policia els va aconsellar desallotjar aquella aula i també el gimnàs.La cap d'estudis d'El Lledoner,, ha demanat a través dels micròfons de Vallès Oriental Televisió que les administracions hi posin remei. De fet, diuen que s'han trobat amb aquests problemes des del 2007, dos anys després de la construcció, i que des de llavors només s'han fet arranjaments puntuals.