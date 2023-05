​El Vallès Oriental registra un descens interanual de l'atur del 4,2%

Aquest mes d'abril, l'atura la comarca de forma significativa, -241 persones menys-, la qual cosa suposa que al Vallès Oriental es registrenen situació d'atur. El descens intermensual és lleuger, del, però, sobretot, cal destacar el descens respecte l'any passat, quan l'atur registrat se situava en 20.204 persones: en concret, la reducció interanual és d'un, amb un descens absolut de 849 persones.D'aquesta manera, segons l'avanç de dades d'atur elaborat per l', la taxa d'atur provisional a la comarca se situa en elTant a Catalunya com al Vallès Oriental l'atur registrat aquest mes d'abril se situa en la xifra més baixa registrada en un mes d'abril des del 2008. De fet, ja s'observava amb les dades d'atur del mes passat. Les xifres d'aquests darrers mesos de l'atur se situen a nivells de fa més de 15 anys, just abans de l'impacte de les crisis.Per municipis, els tres municipis on s'ha registrat un augment més important de l'atur respecte al mes de març han estat(+4),(+9) i(+13). En canvi, els descensos més importants han estat a(-54 persones),(-32) i Granollers (-62).A Catalunya, l'abril de 2023 finalitza amb 338.795 persones aturades registrades a les oficines de Treball de Catalunya; la xifra més baixa en un mes d'abril des de 2008, quan es va situar a prop de les 300.000 persones. En comparació amb el mes anterior, hi ha 9.506 persones aturades menys (-2,7%). De fet, el descens de l'atur al mes d'abril és un comportament habitual: així s'ha comportat l'atur des de 1996, amb l'excepció dels anys 2008, 2009 i 2020, marcats per fortes crisis. El descens d'aquest any, és el més intens des de 2019, que va ser del 3.6%.Segons l'Observatori, cal tenir en compte que aquestes dades segueixen sense incloure les persones afectades per expedients de regulació temporal d'ocupació, en no ser considerades dins la classificació d'atur registrat.