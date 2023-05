«Anem a per tu»: un regidor de l'Ametlla del Vallès denuncia amenaces

El regidor de l'Ametlla del Vallès i candidat de la formació, ha denunciat aquest dimarts haver rebutal seu vehicle particular. Tal i com ha avançat la periodista Anna Punsí, el regidor de Seguretat Ciutadana ha trobat el seu cotxe amb un vidre fet miques després a de fer classe a la Universitat Pompeu Fabra. A dins hi havia restes de sang i una nota on s'hi diuescrit en castellà.En el vídeo que ha gravat el mateix afectat se l'escolta descriure com s'ha trobat el vehicle. Explica que no troba a faltar res, tret d'algun document com l'assegurança del cotxe.Ametlla't ha criticat que ja havia rebut amenaces, juntament amb l’alcalde, per haver detectat presumptes irregularitats en la gestió del cos de Policia Local, com el d' aquest cas de robatori