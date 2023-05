​Un treball sobre l'ús del català entre els joves guanya el 18è Premi Camí Ral

Elha fet públic el veredicte del jurat del 18ède Treballs de Recerca de batxillerat sobre el Vallès Oriental corresponent al curs 2022-23. El treball guanyador d’aquesta edició ha estat L’ús lingüístic del català en l’alumnat de l’Institut Maria de Bell-lloc, de, precisament alumna de l’institut de Bigues i Riells del Fai. El jurat ha reconegut, segons les paraules del veredicte, “la, l’interès actual del tema, així com l’aportació que fa al coneixement de la realitat sociolingüística dels joves del territori”.El jurat del premi, que en l’edició d’enguany ha estat format per Cinta Cantarell, Ricard Caussa, Jaume Dantí, Pau Farell, Joan Garriga, Jordi Planas, Ester Prat, Francesc Sánchez i Diego Sola, també ha fet una menció especial pel treball El mestre condemnat a Aiguafreda, dedicat als mestres republicans represaliats, que ha portat a terme, de l’Institut Pere Barnils de Centelles, “per l’originalitat de la recerca documental i per la reparació històrica que fa a través del treball”.El premi serà lliurat el proper, a les 19:00h, a la Sala d’actes del Museu de Granollers en l’acte de presentació de la propera ponència del Centre d’Estudis, Les varietats locals d’horta al Vallès Oriental i la xarxa pagesa que les conserva, a càrrec de Jordi Puig. En aquest acte també es presentarà el número 27 de la revista Ponències, en el qual es publica un resum del treball guanyador del 17è premi Camí Ral corresponent al curs 2021-22.L’objectiu del premi Camí Ral és promoure la recerca entre els estudiants de batxillerat de la comarca, incentivant aquells estudis que, des d’àmbits temàtics diversos (medi natural, història, economia, art i patrimoni), ajudin a millorar el coneixement del Vallès Oriental.