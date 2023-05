El passat de Lamine Yamal al CF La Torreta

Elva guanyar aquest dissabte al Betis i està cada cop més a prop del títol de lliga. Una de les notícies del partit ha estat el debut de. Amb 15 anys, s'ha convertit en el jugador més jove en debutar al campionat.L'adolescent de Mataró té relació amb el Vallès Oriental. Va jugar en un club de la comarca fins als set anys: el, de la Roca del Vallès. El coordinador del club en aquella època,, ho explica a Nació: "Va estar aquí quatre temporades, de l'escoleta fins a prebenjamí, fins que el va venir a buscar el Barça. Mai saps si acabaran arribant tant amunt, però", reconeix.De fet, Díez va tenir una part destacada en la formació del jove jugador. En un moment determinat, Yamal es va traslladar a viure a Mataró amb la seva mare i hi havia dies que ni el pare ni ningú el podia anar a buscar per portar-lo a La Torreta. Díez es va encarregar de fer el trajecte perquè pogués entrenar o jugar amb els seus companys: "ja en aquell moment. Molt noble i amb molt bon cor", recorda.Un cop al terreny de joc, Yamal destacava: "Sobretot per lesi laamb què jugava. Quan són tan petits potser es distreuen o no estan pel que toca. Ell no. Era, però també nervis", explica Díez. "També he de dir que moltes vegades li havíem de dir", recorda somrient l'antic coordinador.El fet que el jugador hagi acabat debutant amb el Barça és un motiu d'orgull per Díez: "Haver-lo vist jugar a La Torreta i al Camp Nou, per ell i per la seva família. De fet, fa no massa van estar per aquí, els vaig saludar i encara es recordava de mi", explica.I creu que tot plegat també posa en valor la tasca de formació d'un club com el roquerol: ". Últimament les coses s'estan tornant a fer bé. Però quan veiem que jugadors que han passat per aquí acaben a gran nivell, és increïble".