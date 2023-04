Canovelles comptarà el curs vinent amb una programa de formació i inserció d'Auxiliar en Centres Sanitaris

El Departament d'Educació de la Generalitat ha confirmat que, de cara al curs 2023-2024, es podrà cursar a Canovelles el. El PFIen horari de matí i el període de preinscripcions serà del 2 al 12 de maig.Aquests estudis capaciten l'alumnat per dur a terme tasques auxiliars de mobilització i trasllat de pacients i d'ordenació i trasllat de documents i materials en centres sanitaris. El curs, que s'allargarà de setembre a juny, serà en horari intensiu de matí, de dilluns a divendres de 8 a 14.30 hores.Està adreçat a joves d'entre 16 i 21 anys que no han finalitzat l'Educació Secundària Obligatòria. Són estudis voluntaris i la seva durada és d'un curs acadèmic (1.000 hores).Els i les alumnes de PFI reben un acompanyament i una tutorització essencial per a l'assoliment dels objectius del programa. Els aprenentatges són vivencials i vinculats amb l'entorn proper, i inclouen pràctiques en empresa; s'aprèn fent, utilitzant metodologies actives i globals.