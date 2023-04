Recepta | ​Braó de porc estil lacón

1 braó de porc½ ceba1 pastanaga1 branqueta d’apiGrapadet de grans de pebre negreOli d’olivaSal marinaPebre vermellSal Maldon per amanir al finalCoeu (bulliu) el braó en una olla amb la pastanaga, l’api, aigua i sal durant unes dues hores. Si es fa en olla exprés n’hi ha prou amb de 20 a 30 minuts.Talleu el braó filetejant-lo i reserveu. En una paella calenta poseu un raig d’oli i aneu passant-hi els filets per tal que agafin color, perquè cuits ja ho estan. Quan els aneu a servir, poseu-los en una plàtera, amanint-los amb pebre vermell, escates de sal Maldon i un bon raig d’oli.Aquest és un plat ideal per acompanyar amb verdures bullides, com col i patata.