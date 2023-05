Municipals del 28-M: què hi ha en joc a la Garriga?

Qui és l'alcaldessa de la Garriga i com aspira a ser elegida?

Quins són els principals aspirants a rellevar Castellà?

Quins seran els grans debats en la campanya a la Garriga?

Quines són les principals novetats respecte les últimes eleccions?

Quins pactes hi poden haver després del 28-M?

Quants habitants té? 16.788 habitants

Quants regidors hi ha en joc? 17 regidors

17 regidors Quin va ser el resultat de les últimes eleccions? ERC va guanyar les eleccions i va aconseguir 6 regidors. Els mateixos que Junts, però amb tot just 139 vots més. La CUP i el PSC van arribar als dos representants, mentre que Ciutadans es va quedar amb un.

​Hi va haver algun pacte després dels comicis? Inicialment, ERC va governar en minoria, però ha acabat fent-ho amb els quatre regidors que van marxar de Junts. Fitxa tècnica de la Garriga

Cada cop falta menys per les eleccions municipals. A la Garriga seran uns comicis en què s'analitzarà la feina que ha fet la unió entre ERC, que va començar la legislatura governant en minoria , i els quatre exregidors de Junts que van passar a ser no adscrits i que -tres d'ells- ara es presenten per 100% la Garriga.Aquests són tots els elements que estan en joc el proper 28-M a la vila termal.és alcaldessa de la Garriga des del 2019. Va arribar al càrrec després de guanyar les eleccions amb un estret marge de vots respecte Junts. La no reedició del pacte de govern amb els juntaires va fer que governés uns mesos en solitari, però poc més d'un any després de les eleccions, el juliol del 2020, els quatre regidors escindits de Junts van fer augmentar el govern municipal fins als 10 regidors, amb els que han acabat la legislatura. En total, tres intensos anys marcats per la gestió de la pandèmia però també per diversos projectes que caldrà veure com afecten el suport a les urnes. Sobretot, la implantació del sistema de recollida de residus porta a porta: ha donat molts bons resultats, però alguns ciutadans encara ho critiquen A més, els últims dies s'ha convocat una vaga dels treballadors pel pròxim 5 de maig. Una vaga que Castellà ha criticat per la influència preelectoral que, diu, té al seu darrere.L'estretíssim marge de vots en favor d'ERC, fa quatre anys, el retorn de Meritxell Budó i l'escissió de Junts, fan que sigui difícil pronosticar un resultat. L'exalcaldessa i exportaveu del Govern defensa que la Garriga "ha de tornar a ser es poble referent a la comarca". 100% La Garriga, ambal capdavant, confia en què l'acció de govern els permeti mantenir-se forts al consistori; i el PSC, lideradats peri que compta amb el suport de la plataforma ciutadana Impuls, on s'hi ha sumat, exregidor de Ciutadans, també volen ser actors importants als comicis. Com la CUP i En Comú Podem amb els seus candidats, respectivament.En l'últim ple municipal el govern municipal ja va advertir que el 2022 s'havia gastat més del que s'havia ingressat i que caldrà un pla de sanejament. Serà un dels temes que es tractaran durant la campanya. El porta a porta serà un dels altres aspectes que formaran una llista que, segur, inclou temes com la protecció del territori, l’habitatge social, la construcció d’un tanatori, l'aprofitament dels fons Next Generation, la neteja dels carrers o la sobirania energètica, entre d'altres.A més del precisat anteriorment, una de les principals novetats és la no presència de Ciutadans en els comicis, per primer cop des del 2015, les primeres municipals en què van participar en la localitat nadal de l'exlíder taronja,ERC i els quatre regidors que van deixar Junts han governat els últims tres anys a la Garriga en un pacte que es podria repetir després del 28 de maig. El dubte està en veure què fan les 2.519 persones que van donar suport a Junts per la Garriga el maig del 2019: canviaran de papereta per la de 100% la Garriga? Repetiran, convençuts per l'arribada de Meritxell Budó? D'altra banda, fins a quatre forces es presenten al municipi en l'àmbit de l'esquerra i el centre esquerra (ERC, PSC, CUP, En Comú Podem): fragmentarà això el vot?