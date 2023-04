El PSC presenta una candidatura «plural i diversa, com és Granollers»

La candidata del PSC i actual alcaldessa de Granollers,, ha presentat aquest dijous les persones que l’acompanyaran a la llista de les eleccions municipals. Més de 200 persones han assistit a l'acte, que s'ha fet als jardins del Museu la Tela."Aquesta candidatura suma moltes mirades, persones que aposten per Granollers, per dibuixar el futur, per contribuir a fer la nostra ciutat un lloc encara millor", ha dit Barnusell en declaracions que recull el PSC.Segons l'alcaldessa de Granollers, es tracta d’una candidatura "singular i única que explica com és la ciutat. Hi ha homes i dones, joves i no tan joves, de sectors professionals variats i de diferents barris de la ciutat". Segons la cap de llista, totes les persones de la llista tenen un nexe comú: "La passió i l’estima per Granollers".A més, considera que és un "equip preparat per afrontar tots els reptes de futur amb garanties, compta amb el bagatge i l’experiència dels que han estat alcaldes,i regidors com l’, la, lai la". I també ha destacat la gent activa i dinàmica com l’, lai l’, i els més joves".Barnusell ha fet una menció especial per, les que ha definit com "lluitadores per la defensa de la igualtat".En total, 35 persones més una. Aquest darrer cas és. No pot anar a la candidatura perquè no hi ha conveni amb el seu país d’orígen, però l’ha volgut integrar a la llista en una posició simbòlica.