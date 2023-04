Ada Parellada, pregonera de la 71a edició de les Fires i Festes de l'Ascensió

El pregó de l'serà pronunciat perel pròxim dimarts 16 de maig a les 19.30 h a la Sala Tarafa. És l'acte que enceta la 71a edició de lesa la ciutat. Abans del pregó, tindrà lloc la recepció a la pregonera a l'Ajuntament de Granollers i, tot seguit, els gegants grossos de la ciutat, l'Esteve i la Plàcida, l'acompanyaran en cercavila fins a la Sala Tarafa.Parellada és la tercera de la família Parellada que dona el tret de sortida a les Fires i Festes de l'Ascensió. Prèviament, han estat pregoners el seu pare,, l'any 1983, i el seu germà, l'any 1996.La cuinera (Granollers, 1967) és filla de la Fonda Europa, un dels establiments més emblemàtics de la ciutat, amb més de 250 anys d'història. Reconeguda amb la Creu de Sant Jordi 2016, va iniciar la seva aventura culinària en solitari, l'any 1993, amb l'obertura del restaurant, al centre de l'Eixample de Barcelona.És autora d'una vintena de llibres de receptes i l'any 2012 va escriure la novel·la Sal de vainilla. La seva darrera publicació, l'any 2022, és Sopes. Brous, escudelles i sopes fredes.Ha col·laborat un diversos mitjans de comunicació, on ha reivindicat la necessitat de recuperar els hàbits culinaris a les llars. Actualment, col·labora a La tarda de Catalunya Ràdio, a Catalunya Informació, a La Caravana de Ràdio Estel i al diari digital El Nacional.També ha fet nombroses xerrades i tallers de cuina per educar en alimentació dirigides a famílies amb infants i és activista en la lluita contra el malbaratament alimentari. En aquest sentit, és patrona de la fundació Espigoladors i ha participat en diverses accions per fer palès aquest problema mundial i promoure l'aprofitament alimentari. Igualment, és patrona de la Fundació ASCA, Acció Solidària contra l'Atur.El 2021, arran de la pandèmia, va impulsar Menú Circular, un projecte solidari de doble impacte social i econòmic amb l'objectiu de garantir el dret a l'alimentació de les persones vulnerables i alhora reactivar el sector de la restauració.Així mateix, és comissària de l'exposició itinerant Què mengem avui?, que aborda els aspectes culturals de l'alimentació i respon a la pregunta "per què mengem el que mengem?", del Museu de Ciències Naturals de Granollers en col·laboració amb la Diputació de Barcelona.