Denunciat per conducció temerària per una maniobra perillosa a la C-17 a Sant Martí de Centelles

Denunciem per conducció temerària i abandonament del lloc de l'accident aquest conductor que circulava per la C-17 sentit Barcelona a l'altura de la incorporació de Sant Martí de Centelles pic.twitter.com/idAEVvtz6l — Mossos (@mossos) April 25, 2023

Els Mossos d'Esquadra han denunciat un conductor per. En un vídeo publicat a les xarxes socials es veu com el cotxe d'un afectat circula per incorporar-se a laen sentit Barcelona a l'alçada de Sant Martí de Centelles. De cop i volta, però, apareix el vehicle denunciat pel carril esquerre i es canvia al dret, provocant que l'altre cotxe hagid e fer una maniobra brusca i acabi xocant contra la divisió dels sentits de la C-17.