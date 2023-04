Més de 500 visitants en la reobertura de Sant Miquel del Fai

va reobrir aquest dissabte amb bons resultats d'assistència. La jornada s'ha tancat amb més deen les tres franges horàries, des de les 10 h fins a les 16.30 h. L’entrada amb reserva prèvia va facilitar que no hi hagués aglomeracions, però també van poder accedir-hi persones que no tenien entrada que havien arribat a peu al recinte, ja que es reserva un percentatge d’entrades per a aquests casos i per als que no poden reservar en línia. La reobertura, però, ha tingut un punt negatiu: com que diumenge el Moianès va entrar en nivell 2 del Pla Alfa, el recinte va haver de tancar.Els primers en entrar van ser un matrimoni de Caldes de Montbui, la Núria i el Víctor, que just celebraven vint-i-vuit anys de casats. El casament i el convit el van fer a Sant Miquel del Fai i van estar molt contents de poder fer la visita i recordar-ho amb les seves dues filles.En declaracions que recull la Dipuitació, el director de Sant Miquel del Fai,, va explicar que "des de primera hora tot ha funcionat bé. Els sistemes d’entrada han permès un accés fluït i tothom ha pogut passejar amb tranquil·litat i gaudir d’aquest espai, en el qual hem fet una inversió molt important. Portem molts anys fent actuacions per garantir la seguretat de tots els visitants i per això cal ser molt rigorosos i estrictes".