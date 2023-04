Doble triomf dels equips femenins del @BMGranollers.

Les jugadores del primer equip, subcampiones de la Copa de la Reina!

I l'equip cadet femení A, campiones de la Minicopa per 2n any consecutiu.

Enhorabona, noies!!!

Un triomf històric! pic.twitter.com/VIcMdtmjCJ — granollers (@granollers) April 24, 2023

Les jugadores del sènior i del cadet femení dels han estat rebudes aquest dilluns a la tarda a l'Ajuntament. Ho han fet després del, on les primeres han quedat subcampiones després de perdre a la final contra el Bera Bera, mentre que les segones han guanyat la Minicopa per segon any consecutiu.