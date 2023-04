Recepta | ​Tortell de Sant Jordi

1 placa de full200 grams de maduixes madures1 rovell d’ou2 brics de 200ml de nata al 35%3 fulles de gelatina neutraEl dia abans, preparareu la nata amb maduixes. Posem en un cassó les tres fulles de gelatina en aigua freda perquè s’hidratin bé. Mentre ho fan, agafem les maduixes, les netegem i n’apartem tres o quatre per a la decoració final. Les posem al pot de la batedora amb 150ml de nata d’un dels brics. En reservem uns 50 ml, batem nata i maduixes fins aconseguir una barreja homogènia i reservem. Per un altra banda, escalfem sense que bullin els 50 ml restants de crema de llet en un cassó o al micro i, un cop calenta. afegiu-hi les tres fulles de gelatina ben escorregudes. Ho remenem bé. Afegiu-ho al batut anterior, ho barregem ben barrejat i ho passem a un bol o tupper per poder-ho guardar tapat a la nevera.Al dia següent , prepararem la base de full pre-escalfant el forn a 200ºc. Mentre s’escalfa, anem estirant la pasta de full i, amb l’ajuda de dos plats -un de gran i un de més petit- donem les formes interior i exterior del tortell resseguint amb un ganivet el contorn dels plats.Posem el paper que porta la pròpia pasta de full damunt de la safata amb la que enfornarem les bases del pastís. Batem el rovell d’ou per pintar-les, les pintem i l’enfornem segons indicacions del fabricant. Un cop cuita la pasta tindrem una roda de pasta de full que haurem de deixar refredar i, un cop freda, procedirem a tallar-la a mitja alçada obtenint les dues meitats del tortell.Per farcir el tortell agafarem el brick que quedava de la nevera i el muntarem fent nata sola i, d’altra banda, procedirem a muntar també la barreja que havíem fet el dia anterior amb nata i maduixes.Un cop muntades les dues nates, la natural i la de maduixa, les posem en dos mànegues i procedim al farcit del tortell fent flocs, primer amb la de maduixa. Després, amb la natural, procedim a tapar amb l’altra meitat i rematem el tortell amb petits flocs de nata natural a la part superior, part que decorarem amb les tres o quatre maduixes que havíem reservat tallades a trossos petits.Quan tallem la pasta de full ens en sobraran la part externa al plat gros i la part interna del plat petit. L'externa no ens servirà per a res especial. Ara bé, la interior, si l'enfornem, ens donarà com a resultat una mena de panet rodó de pasta de full que també podrem farcir i muntar.