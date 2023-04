El Cor Gaia, de Granollers, demana que tothom canti el pitjor possible perquè plogui

Sempre s'ha dit quepropicia que plogui. Amb la sequera que es pateix, qualsevol idea és bona per aconseguir tornar aigua. Això van pensar eni la, de Granollers, mentre repassaven la setmana al despatx de coaching que tenen a la capital del Vallès Oriental. És per això que aquesta mare i fill van iniciar unaper intentar que torni a caure aigua del cel. I, almenys, riure una mica.Insisteixen que, però diuen que ambpodem passar millor aquesta època: "Tothom parla del futur poc esperançador que tenim, però quan torni a ploure ens marxarà questa tristesa. Vam pensar que estaria bé riure's de nosaltres mateixos i, alhora, intentar ajuda una mica i sortir de l'emoció negativa", explica en Guillem a Nació. "Podem posar el nostre granet de sorra a una situació dramàtica", afegeix la Pilar.Després de tenir aquesta idea, ella va anar a assajar amb el, del que forma part, i va explicar la idea a les seves companyes. I els hi va encantar. "Ens caracteritza un bon sentit de l'humor. Totes van dir que sí i vam gravar el primer vídeo", continua la Pilar.Per això demanen a tot aquell que vulgui participar que es graviper aconseguir que torni la pluja. I que ho comparteixin a les xarxes socials amb el hashtagEl Cor Gaia va néixer els setembre de l’any 2021. Està dirigit per Maria Illa i forma part de l’Escola de Música Amics de la Unió. I, tal i com demostren amb aquesta iniciativa, tenen un bon sentit de l’humor.