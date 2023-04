Plantes que necessiten menys aigua, elements decoratius i gespa artificial: la sequera canvia els jardins

Al Centre de Jardinera de l'Ametlla del Vallès fa mesos que van observar la tendència: els clients opten, cada cop més, per la. El fet que gairebé no necessitila fa molt més adaptable a laque vivim. I també a les restriccions, que prohibeixen regar amb aspersors la gespa natural dels espais públics i privats., el propietari d'aquest espai de jardineria, ho explica a VOTV: "Hi ha mes gent interessada que abans. Com que no es pot regar, o deixes morir la natural o fas una altra cosa".Una tendència similar han notat a Vivers Ernest, a Lliçà d'Amunt. En aquest cas, a més de la gespa artificial, expliquen que els seus clients opten per, cada cop més, posar plantes que necessiten menys aigua, com poden ser els cactus o diverses opcions de plantes aromàtiques., propietària del negoci, explica a VOTV que "són bones opcions perquè necessiten molt poca aigua. Amb una vegada per setmana n'hi ha prou. A més, poden estar a ple sol i també superar l'hivern", que és el que interessa a la gent.A més d'aquest tipus de plantes, en aquest centre de jardineria venen cada cop més elements que, precisament, no necessiten aigua, com poden ser diverses classes de pedres decoratives: "A la gent que ens pregunta els aconsellem que poden substituir per altres elements, com plantes tapissants, àrids i diferents tipus de pedres i terres".