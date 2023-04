El futur de l'hotel abandonat a peus de la C-17

Interior de l'antic hotel. Foto: Jaume Ventura Busquets

Casaments, batejos i Maradona

L'autoviaté 95 quilòmetres. Una distància en què destaquen diversos punts, inconfusibles pels milers d'usuaris que la transiten cada dia. Una d'aquestes imatges és la de l'. Ara, després de molts, sembla que es veu la llum al final del túnel i les instal·lacions tindran un nou projecte per aprofitar-les.Des de fa uns mesos, el que queda de l'hotel compta amb un, que ja analitza conjuntament amb l'Ajuntament com començar a. Perquè de l'hotel només resta l'esquelet, però tant l'exterior com l'interior estan plens de runa de tot tipus, incloses restes del perillósL'interior contrasta amb la imatge elegant de fa dècades. Les parets que queden dretes estan plenes de pintades. Els sostres estan rebentats per robar el cablejat, i qui hi camina ha d'anar en compte pels nombrosos punts perillosos que hi ha, com el forat de l'ascensor. No queden ni les portes de les habitacions.Això ha fet que les instal·lacions hagin estat escenari de diverses activitats. Quan encara estave bé, va ser plató de la terrorífica pel·lícula Els sense nom (1999). Després, ja en mal estat, ha estat escenari de rodatges audiovisuals, competicions de dron o vídeos per documentar la suposada activitat paranormal.L’hotel va ser inaugurat l’any 1969. Des d'un primer moment va ser escenari de multitud de casaments, batejos i estades de cares conegudes, com les de la selecció argentina encapçalada perque, l'any 1982, utilitzà l'hotel com a residència durant el Mundial de futbol de 1982. La crisi dels anys 90 i problemes de gestió van afectar els propietaris, que tancaren l'hotel el 1993. Finalment, l'any 2000 venen les instal·lcions, però el 2004 s'hi instal·len uns okupes. Quan aquests marxen, al cap de pocs anys, passa a l'anomenat banc dolent i, després, comença un desballestament que va provocar que ara només en quedin les parets.Ara, la nova propietat ha explicat a l’Ajuntament de l’Ametlla que compta amb un projecte per construir-hi una residència, però que no descarten cap altra idea. El consistori ho celebra, però veuen prioritari impedir nous abocaments i netejar la runa que hi ha per tot arreu: "Fins fa tres mesos intenàvem localitzar el propietari perquè fessin la neteja dels voltants. Amb l'últim requeriment ens van dir que hi havia una nova propietat", explica, alcalde de l'Ametlla. "Pel consistori és prioritari acabar amb els abocaments incontrolats. És complicat enxampar-los, pequè està a l'entrada de la C-17. Arriben, llancen la runa i marxen ràpidament. Però requerim al propietari que netegi l'entorn i que es protegeixi la zona per impedir els abocaments", defensa.Moret explica que tampoc ha ajudat el fet que el projecte de tercer carril de la C-17 ha afectat a possibles interessats en tornar-hi a fer un hotel: "Hi ha feta una reserva, i el nou carril passaria just per davant de la porta", detalla. Tot i això, Moret explica que "l'estructura està bé. Ja veurem què vol fer la propietat, perquè si costa més rehabilitar-lo que esfondrar l'esquelet, potser no els hi surt a compte".El net del constructor de l'edifici, Antoni Flaquer, té un centre de jardineria just al costat de l'antic hotel. Diu que està il·lusionat amb el possible futur de l'edifici: "Jo mateix he hagut de dir que marxin als que venen a llençar runa. Però és un abocador i no tenen manies", lamenta. Diu que fa dècades que l'interior de l'hotel ha estat botí dels lladres: "No queda absolutament res. Ni cables de coure, ni plom. Fins i tot van tallar una de les pesadíssimes bigues que creuen una de les plantes", rememora.