La policia evita l'accés dels manters al mercat de Canovelles

Un operatiu conjunt de Mossos d'Esquadra, Policia Nacional, Guàrdia Civil i Policia Local ha frenat, aquest diumenge,al mercat de Canovelles i ha evitat que s'estableixin en zones habituals, com el parc de la Quitxalla o el passeig de la Ribera.Segons ha explicat el concistori, en total s'han identificat 11 persones i s'han decomissatL'operatiu, que ha consistit a controlar els principals punts d'arribada dels manters, ha evitat l'accés d'aquests a la zona del mercat i, per tant, no ha estat necessari fer cap detenció. Concretament, s'han fet controls a les estacions de tren més properes, la de les Franqueses-Granollers Nord i la de Granollers-Canovelles, i als estacionaments propers a la zona on s'ubica el mercat. Amb tot, s'han desplegat vuit vehicles patrulla i tres furgons policials dels diferents cossos.Cada cos policial ha participat en l'operatiu en el marc de les seves competències: la Policia Local, realitzant actuacions en relació amb la venda ambulant no autoritzada; el cos de Mossos d'Esquadra, fent identificacions i actuacions en seguretat ciutadana; el Cos Nacional de Policia, amb competència en l'àrea d'estrangeria; i la Guàrdia Civil, en l'àmbit de les falsificacions.Amb la posada en marxa d'aquest dispositiu es fa realitat un dels compromisos adoptats durant l'última Junta Local de Seguretat, celebrada el 22 de març. A més, s'espera que l'actuació tingui continuïtat i aconsegueixi dissuadir els venedors no autoritzats.