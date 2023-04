Tot a punt per la tercera edició de l'OnCodines Trail, que frega els 140 equips

La petita OnCodines, els mateixos valors per als petits

La pandèmia no els atura

La tercera edició del repte esportiu i solidari per equipsja està a punt i espera viure, aquest dissabte, una edició de rècord ambi un marcador provisional de donatius contra el càncer deL’edició arriba carregada de novetats però es manté fidel a la seva essència. El repte, organitzat pel Club Atlètic Sant Feliu, el Centre Excursionista Sant Feliu de Codines i l’Ajuntament de Sant Feliu de Codines, té l’objectiu dei es farà aquest dissabte.Les tres entitats beneficiàries de la prova són les mateixes que en l’anterior edició: la, amb seu a Granollers, que dona suport assistencial als malalts de càncer i les seves famílies; la, amb seu a l’Hospital de Sant Pau, que atén les necessitats dels infants i joves malalts de càncer o d’altres malalties greus; i la, un projecte de recerca en salut cerebral l’Institut Guttmann.Els equips estan formats per entre 3 i 6 persones (de les quals un mínim de tres sempre han d’estar al recorregut) i tenen un doble objectiu:(sencer o en relleus) de 80 quilòmetres corrents o 65 caminant i fer unade 600 euros que van destinats íntegrament a les 3 fundacions.El repte recorre 11 municipis del Vallès Oriental i el Moianès i, per primera vegada, sortirà del parc de l’aigua de. El canvi de recorregut, especialment en el traçat pensat per als corredors, és una de les novetats de l’edició. El director del repte, Lluís Vilalta, ha explicat que el traçat en el tram corrent és "molt més corrioler, més trail i amb més desnivell que les anteriors edicions". De fet, el traçat derecorre punts emblemàtics dels Cingles de Bertí (com ara Sant Miquel del Fai, el Puig Giró o Puiggraciós), també el Castell de Montbui o el Pic del Vent. El traçat per a caminants té unspositiu, comparteix alguns punts amb els dels corredors però passa per altres punts com l’emblemàtics com el Castell de Montbui o l’ermita del Remei de Caldes de Montbui.La plaça de l’Ajuntament de l’Ametlla del Vallès acollirà l’avituallament central de la prova, que és el dinar. Estarà en funcionament des de les dues del migdia fins a dos quarts de set de la tarda i per aquest punt hi passaran tant caminants com corredors i també hi haurà servei de fisioteràpia. El recorregut es divideix per etapes i al final de cada etapa hi ha un punt de control de pas que és on els equips poden fer els relleus.L’altra gran novetat de l’edició és la. El director econòmic del repte, Jordi Franquesa, explica que gràcies al suport dels principals patrocinadors de la prova, consolidat en aquestes tres edicions, aquest any s’ha optat per fer un esforç i "atenent la situació econòmica, prioritzar que els participants pugin inscriure’s de manera gratuïta encara que això pugui fer minvar la bossa del corredor".La prova repeteix els tres patrocinadors principals de l’any passat: Casa Mas, KH-7 i Sagalés (els dos primers ja ho van ser a la primera edició) i hi incorpora Roca i Rècam Laser, a més de molts altres col·laboradors.El repte compta amb 139 equips i 852 participants. 119 equips ho fan en el recorregut S i 20, en L. Franquesa també ha destacat que “un 63% de les persones inscrites són dones”.L’OnCodines no seria possible sense els gairebé 300 voluntaris que faran tasques al llarg de tot el recorregut.Una altra gran novetat d’aquesta tercera edició ha estat la creació de La petita OnCodines, que es va fer 4 de març de 2023. Una prova adreçada a infants d’entre 7 i 15 anys, també per equips i per relleus, que ha tingut la participació de. A diferència de la prova per als adults, els infants no tenen una xifra mínim de diners a aportar però sí que han de fer l’aportació que puguin. I, entre tots, han aconseguit 2.700 euros que se sumaran al marcador final de l’OnCodines.L’esclat de la pandèmia de la Covid-19 no ha fet afluixar ni l’organització ni els equips participants a l’OnCodines Trail. La primera edició de l’OnCodines Trail s’havia de celebrar el 21 de març de 2020 però la pandèmia ho va impedir, Malgrat tot, ni organització ni equips van defallir i, finalment, es va celebrar el 29 de maig de 2021, amb 81 equips, 513 participants, 250 voluntaris i 86.296 euros de donatiu final. La incertesa que marcava l’evolució de la pandèmia no va fer defallir a l’organització i enming d’una nova onada pandèmica es va impulsar la segona edició que, finalment, va ser una realitat el 2 d’abril de 2022 amb 92 equips, 558 participants, 273 voluntaris i 105.375 euros de recaptació.Les dades fan pensar en un nou rècord de participació ja que, quan falten 5 mesos per al repte, ja hi ha més equips inscrits que els que han participat en les anteriors edicions.