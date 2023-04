​L'alt risc d'incendi forestal impedeix reobrir Sant Miquel del Fai aquest cap de setmana

Sis anys tancat

El recinte deno es podrà reobrir aquest cap de setmana, tal com estava previst , a causa de. Segons ha jusitificat la Diputació de Barcelona, l'obertura "sempre ha estat condicionada per la situació meteorològica i per l'activació dels nivells 2 i 3 del pla Alfa per risc d'incendis forestals". I ara mateixa, la comarca del Moianès, on està part de l'espai, continua en el nivell de perill alt.De fet, el Pla d'emergències de Sant Miquel del Fai i Espai Natural dels cingles de Bertí estableix queen períodes de major risc d'incendis als municipis de Bigues i Riells i Sant Quirze Safaja quan la Generalitat declari l'alerta alfa 3 o alfa 2.És el tercer cop que s'ajorna la reobertura de l'emblemàtic espai. Totes les persones que han fet reserva prèvia per qualsevol de les tres franges horàries habilitades per la visita pública de demà rebran l'avís de la suspensió de la visita pública.Dimarts, la Diputació havia obert el procés de reserva d’entrades i places d’aparcament.D’aquesta manera, caldrà esperar una mica més perquè el gran públic pugui veure les obres que, des de fa sis anys, s’han fet a Sant Miquel del Fai. Uns treballs en què s’han invertit 5,4 milions d'euros.El treballs van posar-se en marxa el 2017 amb l'objectiu de donar les màximes garanties de seguretat a l'entorn. Entre d'altrres, les obres s'han centrat en la protecció dels riscos geològics de despreniments de pedres, la renovació de les baranes i els tancaments de protecció de tot el recinte, i la reforma de totes les conduccions i instal·lacions de l’enllumenat.Ara com ara, el recinte de Sant Miquel del Fai s’integra dins el futur Espai Natural del Cingles de Bertí, el qual que s’incorporarà a la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona, segons ha informat la institució.Un cop estigui obert, els visitants podran accedir gratuïtament al recinte que, en una primera fase obrirà els caps de setmana i els dies festius, de les deu del matí a dos quarts de cinc de la tarda. La visita requerirà reserva prèvia, amb un sistema en línia que facilitarà l’entrada gratuïta per accedir al recinte i un codi QR per estacionar si és necessari.