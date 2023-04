​L'alcalde de les Franqueses diu que la regidora Reche hauria volgut beneficiar un familiar de l'alcaldable del PSC

Càlculs electoralistes

L'alcaldable del PSC a les Franqueses del Vallès, Juan Antonio Corchado, i la quarta tinenta d'alcalde, Marta Reche, en roda de premsa. Foto: ACN / Albert Segura

"Menteixen"

Govern "intacte"

Segueix la polèmica a les Franqueses pel cas de la retirada de les atribucions de Feminisme i Igualtat . Aquest dijous, l'alcalde,(Junts), ha insistit en què la quarta tinent d'alcalde i regidora del PSC -partit amb el que formen govern- hauria pressionat treballadors municipals per beneficiar un acusat de maltractaments i familiar de l'alcaldable socialista, Juan Antonio Corchado. Reche, per la seva banda, ha negat haver obrat per beneficiar mai un maltractador. Els socialistes han anunciat que no tornaran a pactar amb Junts passades les eleccions.Aquest dijous tant l'alcalde com els seus socis a l'Ajuntament han volgut manifestar públicament els seus posicionaments, i en el cas de Colomé era el primer cop que ho feia des de que va esclatar la polèmica, a les portes de Setmana Santa. En una roda de premsa al saló de plens, en companyia dels seus companys de partit al govern municipal i amb l'assistència de regidors de l'oposició, Colomé ha donat detalls que assegura que preferiria haver no hagut de donar fins no tenir els detalls corresponents a la investigació interna que ha obert.Colomé ha detallat que durant la segona quinzena de marçli va traslladar "amb" la. Es tracta d'una psicòloga de l'àrea de Feminisme i Igualtat, "amb més de 20 anys d'experiència i amb una trajectòria professional exemplar", ha dit."Em va manifestar les pressions i coaccions de la regidora d'aquesta àrea exercida sobre el servei i la seva persona per", ha assenyalat,". La treballadora va entregar a Alcaldia el 27 de març un escrit amb detalls sobre els fets, motiu pel qual l'alcalde va parlar directament amb altres treballadors del departament que van corroborar-los.Per aquest motiu, va decidir demanar assessorament a un bufet d'advocats penalistes, que li van traslladar que hauria d'emprendre accions per aclarir els fets. Això va fer que el 30 de març va registrar formalment l'informe de la tècnica i un dia més tard va decretar obrir un expedient d'informació reservada.Abans, però, va reunir-se amb el primer secretari del PSC del Vallès Oriental,, per traslladar-li la situació i la decisió de revocar les competències de l'àrea de Feminisme i Igualtat a Reche, mantenint-li, però, les de Comunicació i Relacions Ciutadanes. De la mateixa manera, la regidora va ser notificada el mateix 31 de març de la decisió, dia que es va fer efectiva la retirada de competències.També en roda de premsa, Reche, acompanyada de l'alcaldable Corchado, han denunciat que Colomé ha fet el, a poques setmanes per les eleccions municipals. "Estic patint una, i amb la finalitat de perjudicar el meu nom i el del partit", ha denunciat Reche.La tinenta d'alcalde ha assegurat haver "treballat sempre pel bé de la ciutadania des de totes les àrees que ha ostentat a l'Ajuntament, i que amb la de Feminisme i Igualtat no ho ha fet d'una altra manera". ", no permeto que es posi en dubte la meva lluita contra la violència masclista, que ningú dubti del meu compromís amb les dones maltractades, violades, insultades, que acudeixen al SIA de l'àrea de Feminisme i Igualtat", ha afegit.De la mateixa manera, assegura que, el PSC, sense citar directament el seu company de files. En aquest sentit, la socialista assegura que hi havia un problema amb el segell del servei d'atenció a la víctima que acompanyava l'informe elaborat sobre el cas en qüestió, i que per aquest motiu va consultar la conveniència d'analitzar el cas al secretari de l'Ajuntament, motiu pel qual defensa que va actuar de manera correcta.Reche ha assegurat, a més, que la decisió de l'alcalde respon a una intervenció seva en el ple de gener. Allà va denunciar que Colomé feia un "", i que aquesta expressió va comportar represàlies.El batlle ha respost, recordant que tant el partit com la regidora sabien d'on penjava la decisió de revocar les competències. "El PSC i la regidora estan mentint", ha sentenciat.En els propers dies es nomenarà, sense que el consistori hagi pogut detallar quant de temps s'allargarà aquest procés., tot i la manca de confiança recíproca manifestada per les dues parts. Ni Junts ni PSC han volgut partir peres a menys de mes i mig de les eleccions municipals, tot i que els socialistes ja han avançat que passat el 28 de maig no els busquin per teixir noves aliances en el proper mandat.No obstant, la relació entre els dos socis de govern ha estat un anar i venir aquest mandat. Tot i pactar al 2019, a l'octubre de 2020 Colomé va expulsar el PSC de l'executiu local. Al juliol de 2021, les dues formacions van tornar a pactar.