Troballa d'un retaule d'Olzinelles, a Sant Celoni, donat per cremat a la guerra

Al darrer número de la revista L'Aulet (núm. 22, maig 2023) es dona a conèixer una troballa excepcional i inesperada: el, procedent de la, no es va destruir durant la Guerra Civil, com se suposava, sinó que es conserva dins dels fons del Museu Diocesà de Barcelona i està exposat a l’Arxiu Diocesà.En un article, molt ben documentat i il·lustrat,explica com, anant a l'Arxiu Diocesà per fer unes recerques, va identificar el retaule que hi havia penjat a l'entrada a partir d'unes fotografies antigues anteriors a 1936. El Museu Diocesà en desconeixia la procedència del retaule, que està molt ben restaurat. Ara ja s'ha pogut resoldre l'enigma i s'ha recuperat un element destacat del patrimoni celoní, que es donava per perdut. També s'ha documentat que es va fer i pintar poc abans de 1551.A més a més,, sinó que és una Mare de Déu del Roser procedent de l'església de Sant Martí de Pertegàs, la primitiva parròquia de Sant Celoni, situada al parc de la Rectoria Vella. La imatge és de finals del segle XVI o principis del XVII.L'Aulet, revista promoguda per l', és un referent per als interessats en la natura i la història de la Muntanya de Baix.