«Per l'abril lletres mil»: Granollers recupera plenament el carrer per Sant Jordi

Paraules sobre vidre

Aquest Sant Jordi la cultura i la festa recuperen plenamentamb una. La Fira del Llibre i de la Rosa serà a la Porxada i a la carretera els dies 22 i 23 d'abril, de 10 a 22 h, i les llibreries tindran permís per obrir en diumenge. Sant Jordi a Granollers s'inclou dins la programació Per l'abril lletres mil, que destaca totes aquelles activitats al voltant de les lletres que a l'abril es fan a la ciutat.Aquest any, laserà el matí del 22 d'abril (de 10 a 12.30 h) i estarà dinamitzada per l'escriptora i periodista. En acabar, la periodistafarà el pregó de Sant Jordi a la plaça de la Porxada. Totes les novetats locals d'aquest Sant Jordi es poden consultar en aquest enllaç Com a novetat, aquest any lesi faran arribar la lectura als barris de Granollers amb espais per a petits lectors a les places properes als centres cívics de la ciutat. Igualment, les biblioteques i centres cívics no deixen de programar activitats de lectura, com hores del conte, clubs de lectura, visites d'autors i tallers. A més, les biblioteques han elaborat una guia de recomanacions i novetats literàries per a infants i joves.Qui també sortirà al carrer seran les entitats. El divendres 21, l'entitat delorganitza Salvem el drac! Activitat infantil a la Troca de Roca Umbert Fàbrica de les Arts (divendres 21, a partir de les 17.30 h) i Sant Drac, tota la tarda del dissabte 22 a la plaça de Maluquer i Salvador. També el dia 21 l'organitza, juntament amb l'Un dia de conte (19 h, plaça de Maluquer i Salvador). El dissabte 22 d'abril, a les 18.30 h tindrem les Sardanes a la Porxada, organitzades per l'La diada de Sant Jordi comptarà amb l'actuació castellera dels, que a partir de les 11 començarà amb tallers de castells, a la plaça de l'Església i hi seran fins a les 13 h. D'altra banda, l'programa la XXIV Lectura de poemes d'arreu del món, de 17 a 20 h, a la placeta de la Sala Tarafa.Les novetats literàries locals tindran també protagonisme a través deld'abril, que aquest any creix a tots els equipaments culturals de la ciutat. Aquest dimecres es va alliberar el primer llibre i caldrà estar atent a les xarxes socials de @granollerscultura, @grajove i equipaments culturals de la ciutat per veure on es van alliberant llibres.Les Paraules d'amor ompliran els vidres i aparadors dels comerços del centre de la ciutat, gràcies al projecte, que impulsa l’, eli l’Ajuntament de Granollers amb la col·laboració de l’i el. Del 14 al 30 d’abril es podran llegir frases i poemes sobre paraules d’amor a més deLes il·lustradores i dissenyadoreshan creat una imatge poètica que amb lletres, il·lustracions i collage juga a suggerir elements de Sant Jordi: llibres, drac i rosa, i l'amor, allò que ens mou el dia de Sant Jordi per regalar llibres i roses. Les creadores proposen el joc poètic imatges en vers, que es pot descarregar a granollers.cat/santjordi . En aquesta web també s'hi pot consultar tota la programació.