L'home empresonat per la mort d'un treballador del club de tir de Canovelles va intentar escapar durant el trasllat

L’home empresonat per la mort d’un treballador d’un club de tir de Canovelles va intentardurant el trasllat. Tal com ha avançat El Caso i han confirmat fonts judicials a l’ACN, el magistrat de guàrdia va recollir ahir en les diligències la compareixença de dos dels agents encarregats de la custòdia del detingut, després que aquest provés de. La policia el va interceptar mentre pujava les escales d’ accés a les oficines del jutjat d'instrucció número 5 de Múrcia , el qual va acabar dictantper la mort de l'empleat del club de la localitat catalana.A l'home se li imputen els, dues detencions il·legals, tinença il·lícita d'armes i un delicte de resistència o atemptat en connexió amb delictes lleus de lesions. A més, el magistrat no descarta amenaces a les persones que l'imputat va retenir de forma il·legal.L'arrestat té 19 anys i és un exmilitar de l'Exèrcit de Terra que va estar poc temps de servei i es va donar de baixa voluntària. La causa quedarà a mans del jutjat d'instrucció número 2 de Granollers.