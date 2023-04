Els Mossos utilitzen motos espiell al Vallès Oriental per controlar mals comportaments al volant

L'Eduardo acaba de ser multat a l'entrada de la ronda Sud, a Granollers. Mentre conduïa la seva furgoneta, li ha caigut un objecte a terra i. Aquest moviment ha estat vist per un mosso que circulava amb una de lesque ha adquirit fa uns mesos el Servei Català de Trànsit per vigilar comportaments incorrectes dels conductors. El resultat:Les motos espiell sónque circulen des de fa uns mesos per les carreteres del Vallès Oriental. L'agent que la condueix circula fent prevenció i vigilant elsi les infraccions que es poden arribar a cometre."És unque el que pot ser un cotxe. Permet visualitzar infraccions que, a vegades, amb el turisme no es veuen", reconeix, de l'Àrea de Trànsit de la Regió Policial Metropolitana Nord dels Mossos d'Esquadra. És per això que l'agent que circula amba questes motos es fixa molt en l'interior dels vehicles que circulen per les carreteres.La moto funciona en equip: després del vehicle espiell circulen dues motocicletes més, aquestes rotulades de forma oficial. Quan el que va més endavant detecta la infracció, avisa els altres, que l'avancen i aturen infractors com l'Eduardo.Les motos espiell van ser adquirides pel Servei Català de Trànsit. En les setmanes que porten patrullant, han trobat comportaments de tot tipus: "Hi ha hagut gent que parlava o utilitzava el telefon i altres a qui els faltava la documentació, però també hem vist gent", explica, encara sorprès, Aguilar.Aquests vehicles policials circulen per vies amb molt volum de trànsit com l’AP-7 o la C-17, però també per les carreteres del Montseny.