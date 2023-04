​Presos de Quatre Camins participen en una marxa nòrdica per celebrar el Dia Mundial de l'Activitat Física

L'esport com a eina d'integració

Uns 160 interns de centres penitenciaris d'arreu de Catalunya han participat enper commemorar el. La iniciativa preténals centres, on actualment un 45% dels interns en fa de manera habitual. La consellera de Justícia,, i el secretari de Mesures Penitenciàries,, s'han sumat a l'activitat que s'ha fet a la Roca del Vallès amb mig centenar d'interns del centre penitenciari Quatre Camins i el centre de joves, que han recorregut uns 10 quilòmetres per l'entorn rural de la presó.L'activitat ha reunit interns i professionals del centre, que han recorregut els camins de l'entorn del centre fins el punt de descans fixat al nucli de la Roca del Vallès, on han menjat, begut aigua i també s'hi han pogut fer un control mèdic ràpid. "L'objectiu és generar sinergies amb els professionals del centre, treballem amb un objectiu comú, que és fer activitat física, tant amb els que en practiquen habitualment com amb els que no ho fan", ha detallat a l'ACN la coordinadora comunitària de Salut Penitenciària, Beatriz Armenteros.El recorregut ha arrencat a la presó i ha creuat paratges com un riu i zones ombrívoles que els participants han agraït per l'alta temperatura que s'ha registrat durant tot el traçat. "La jornada d'avui és bonica, hem pogut compartir un dia d'activitat física i donar visibilitat a la feina feta durant l'any als centres penitenciaris per fomentar-la", ha detallat Ubasart.El traçat ha culimnat de nou al centre penitenciari, on se'ls ha rebut amb música com si es tractés d'una prova esportiva i se'ls ha obsequiat amb una barreta energètica que el taller d'hostaleria de la mateixa presó ha elaborat.L'activitat esportiva es dibuixa no només com una eina per estar en forma, sinó que als centres penitenciaris suposa una manera de relacionar-se. "Permet treballar qüestions individuals i de reinserció, crear comunitat i xarxa amb interns i treballadors", ha apuntat la consellera.La rutina d'activitat física la lideren els monitors d'esport. "Ells ofereixen el servei als usuaris de la presó, perquè és una opció voluntària", recorda Armenteros, que considera que propostes com la d'aquest dimecres permeten promocionar la pràctica esportiva entre els interns.Una visió compartida pels interns, que com en Ndione Samba, intern al mòdul penitenciari de Quatre Camins i un apassionat de les arts marcials, valora que es potenciï per les seves propietats. "L'esport és saludable i et fa sentir bé, si et lleves i no fas res acumules estrès, et sents sol, i l'esport ajuda", relata.En Tahri Saad, intern al centre penitenciari de joves, assegura que fa tant d'esport com pot. Seguidor del Barça, li agrada veure i jugar a futbol: "Cada cap de setmana fem partits, i entre setmana practiquem altres esports, anem al gimnàs o aixequem peses", explica.Jornades com la d'avui, però, tenen un valor afegit: "Ens permet sortir de la rutina i de l'entorn de sempre, obrir la ment", relata. La voluntat generalitzada és que es puguin fer més sortides d'aquest tipus, per respirar aire fresc i veure's amb els seus companys en un espai completament diferent, però sobretot fer activitat física i poder gaudir de l'entorn rural que ofereix els voltants del centre penitenciari.