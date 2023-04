Les retencions a l'AP-7 cauen un 20% per Setmana Santa gràcies a les limitacions de velocitat i als carrils addicionals

Control i coneixement

Lesdurant aquestas'han, segons ha explicat el director del Servei Català de Trànsit,, que ha atribuït el descens a lesque s'han aplicat, als bons resultats delsi a l'. En aquest sentit, ha dit que s'han registrat retencions en un total de 45 vies d'arreu del país. Lamiel també ha destacat la disminució de la sinistralitat que s'ha produït.durant la Setmana Santa d'enguany, tres menys que l'any passat per aquestes dates. A més, en el primer trimestre de 2023 la, passant de vuit a dues víctmies mortals.Lamiel ha fet la valoració en la roda de premsa de balanç de l' operació tornada de Setmana Santa d’aquest 2023, que entre el diumenge a les 12.00 h i el dilluns a les 20.00 h ha suposat elde Barcelona. Aquesta xifra representa un 88% de la previsió dels 600.000 desplaçaments previstos per les vacances de Pasqua. Els problemes circulatoris més destacats d’aquest dilluns s'han registrat sobretot al matí a l'AP-7, l'N-340, la C-16 i les vies del litoral català tant de Girona com de Tarragona.El director del Servei Català de Trànsit ha parlat d'per definir el fenomen que s'ha produït a la xarxa viària catalana aquesta Setmana Santa, en què assegura que "hi havia ganes de moure's". Això ha generat una situació en què un total ded'arreu del país s'han vist afectades per episodis de retenció, mentre que l'autopista que en els darrers mesos havia registrat més complicacions,. En aquesta línia, ha remarcat que en comparació amb el mateix període de l’any passat, les retencions a en aquesta autopista s’han reduït un 20%.Segons Lamiel, això ha estat possible gràcies a les mesures que el SCT hi ha dut a terme, com ara la limitació de la velocitat màxima permesa a 100 km/h entre Gelida i Martorell, que ha fet que no s'hi hagin produït accidents múltiples durant aquests dies de festa. Així mateix, ha indicat que també hi ha contribuït l'obertura de carrils addicionals quan s'han detectat pics. Aquests han estat operatius durant 5 hores diumenge i al llarg de 10 hores més aquest dilluns. Aquesta mesura han generat major fluïdesa de trànsit, especialment en el tram sud entre Vilafranca del Penedès i el Papiol. "Mai abans s'havien obert aquests carrils tantes hores" ,ha apuntat Lamiel.Tot i això, el responsable del SCT ha tornat a insistir en els “problemes estructurals molt importants" que té l'AP-7. "A la zona de l'Ebre hi tenim dos carrils, i les complicacions es repetiran mentre això no es resolgui, i a la C-32 a Tordera no podem balancejar el trànsit amb la C-32 perquè està en precari", ha assenyalat en roda de premsa.

La davallada del volum de pressió a l'AP-7 s'atribueix també a la millora del coneixement de la via per part dels conductors. Segons Lamiel, els usuaris d’aquesta autopista s'han anat acostumant a "la manera que necessita que s'hi condueixi”, donat que es tracta d’una via d'alta densitat. Ha considerat que l’any passat, fruit de l’alliberament dels peatges, l’AP-7 va absorbir un gran volum de conductors que no estaven habituats a circular per aquesta tipologia de carretera.

Reducció de la mortalitat

En aquesta línia, Lamiel ha explicat que al control de velocitat i al de vehicles pesants també s'hi suma la vigilància des de l'aire amb l'helicòpter, on membres de la Divisió de Trànsit de Mossos detecten els vehicles que incompleixin les restriccions, els camions que fan avançaments sense estar catalogats com a transport de primera necessitat, o els excessos de velocitat. Aquestes tasques permeten posteriorment sancionar els infractors.Lamiel també ha ressaltat que aquesta Setmana Santa també ha tingut lloc un descens de la mortalitat important, ja que han perdut la vida dues persones a les carreteres, tres menys que l’any anterior. Alhora, ha indicat que s’ha detectat una reducció de la sinistralitat i mortalitat molt importants a l’AP-7 des de principis d’any. Dues persones han mort en aquesta via aquest 2023, sis menys que en el mateix període de l’any passat. Amb tot, no s’ha donat per satisfet perquè ha recordat que l'objectiu és el de zero víctimes. No obstant, ha agraït l'esforç dels conductors per circular amb el màxim de prudència. Pel que fa a nombre de ferits en l'acumulat de l'any, els de gravetat han caigut un 15% respecte el 2019, si bé la comparativa amb el 2022 suposa un increment del 6%.