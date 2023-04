Municipals del 28-M: què hi ha en joc a Granollers?

Qui és l'alcaldessa de Granollers i com aspira a ser elegida?

Quins són els principals aspirants a rellevar Barnusell?

Quins seran els grans debats en la campanya a Granollers?

Quines són les principals novetats respecte les últimes eleccions?

Quins pactes hi poden haver després del 28-M?

Quants habitants té? 61.983 habitants

61.983 habitants Quants regidors hi ha en joc? 25 regidors

El PSC va guanyar les eleccions amb 14 regidors. ERC va quedar en segona posició, amb 4 regidores. Junts va obtenir els mateixos representants, però va aconseguir menys vots. La següent força política va ser Ciutadans, amb dos regidors. Finalment, Primàries en va obtenir un. ​Hi va haver algun pacte després dels comicis? No, el PSC ha governat amb una clara majoria absoluta. Fitxa tècnica de Granollers

Cada cop falta menys per les eleccions municipals. A Granollers seran uns comicis en què el PSC vol mantenir la còmoda majoria absoluta obtinguda fa quatre anys amb una llista que, per primer cop, encapçalaAquests són tots els elements que estan en joc el proper 28-M a laAlba Barnusell és alcaldessa de Granollers des de fa poc més d'un any . Va arribar al càrrec després de la renúncia de l'històric Josep Mayoral. Arriba a les eleccions municipals després d'un any en què ha intentat marcar perfil propi. És per això que ha presentat la seva candidatura amb el clar missatge de voler "oferir una nova mirada". Per aconseguir-ho, s'ha rodejat d'una llista en què hi ha moltes cares noves i independents en llocs destacats, però també amb noms coneguts. Diu que vol aconseguir "una ciutat més forta i preparada per afrontar els reptes de futur", que "ofereixi i tingui oportunitats per a tots i totes", que sigui "més verda, més sostenible i amb més arbres", que ofereixi habitatges a preus assequibles i amb un pes destacat de la cultura.En les eleccions del 2019, qui més a prop es va quedar del PSC van ser ERC i Junts per Granollers, que van obtenir els mateixos regidors però els republicans, més vots. Els dos partits es presenten amb els mateixos candidats que llavors. Núria Maynou diu que volen guanyar "per incidir en nova manera de fer política", mentre que Àlex Sastre diu que ara és "la gran oportunitat" del seu partit per governar.La majoria dels partits de l'oposició coincideixen que aquests comicis representen "en canvi d'era a la ciutat". Fins i tot Barnusell vol oferir "una nova mirada". Sigui com sigui, hi ha una sèrie de debats que hi ha latents a la ciutat i que de ben segur seguiran durant les eleccions. La transformació cap a un Granollers més verd i sostenible, amb grans projectes com el del marge del Congost, és un d'ells, però també el model de ciutat, l'accés a l'habitatge, la salut del comerç, el model de neteja i recollida de residus, la futura residència de gent gran del centre, la despesa energètica, el cobriment de la via del tren o el nou campd e futbol, entre d'altres.Un dels principals canvis en aquestes eleccions respecte l'any 2019 és el canvi de noms i protagonistes. Només repeteixen Núria Maynou (ERC) i Àlex Sastre (Junts per Granollers). La resta, tot i que molts ja havien estat en llistes anteriors, són diferents: Alba Barnusell (PSC), Jorge Pavón (Ciutadans), Joan Ricart (Primàries), Josep Maria Gontan (CUP), Patrícia Segura (Granollers En Comú Podem), José María Moya (PP), Ramon Mora (Valents), Sònia Gutiérrez (Tria Granollers) i Cristina Tarrés (VOX).Un dels gran interrogants de les eleccions municipals és si el PSC serà capaç de mantenir l'excel·lent resultat i la majoria absoluta de fa quatre anys. ERC i Junts mai ho han descartat del tot, però quan en parlen ho fan amb la boca petita. Maynou assegurava que ho podrien fer amb "totes les forces que apostin pel Granollers transformador que proposem". En tot cas, i en cas de forta baixada socialista, tampoc es pot descartar un pacte del PSC amb algun altre partit de l'oposició, com el tripartit amb ERC i ICV-EA amb què Josep Mayoral va començar a ser alcalde, l'any 2004, quan Josep Pujadas va deixar el càrrec. També cal tenir en compte que els comuns i Podem tornen a anar plegats i la possible divisió de vot del centre dreta catalanista amb el gran número de partits que prendran part en els comicis.