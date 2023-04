Recepta | ​Pa de pessic

Aquest any us portem una recepta del pa de pessic base de les mones de Pasqua, un cop fet el pa de pessic podeu decorar-lo com vulgueu, al gust de cadascú.3 ous grossos90 grams de farina90 grams de sucreLa ratlladura de llimona sense la part blancaUn polsim de salAquestes quantitats donaran per a omplir un motlle de vint centímetres amb uns quatre dits d’alçada. Si el voleu més baix, només caldrà agafar un motlle una mica més gran.Per començar separarem els rovells de les clares. Per una banda, batrem els rovells amb la meitat del sucre fins que doblin el volum, i muntarem les clares amb la resta del sucre afegint-les suaument als rovells un cop muntades.Anirem afegint la farina tamisada, la llimona, la sal i un cop incorporat tot, ho abocarem dins un motlle de forn pintat amb mantega i enfarinat.Ho posarem uns 25 minuts al forn a 180º, forn que haurem pre-escalfat abans de coure la pasta.Un cop cuit, traurem la pasta del forn deixant caure el motlle sobre el marbre amb un cop sec, es fa així per forçar que surti l’aire de dins i no s’abaixi el pa de pessic. Desemmotllarem i girant-lo cap per avall deixant-lo refredar del tot damunt una reixeta.A partir d’aquí decoreu-lo com vulgueu.