Un soci del club de tir de Canovelles: «Mai ha passat res, som els que estem més controlats»

Indignació a l'exterior del, a, on dissabte al vespre va morir l'encarregat . El presumpte autor, que va fugir després de disparar-li mortalment, ha sigut detingut per la Policia Nacional a Múrcia aquest diumenge al matí. Un dels socis,, ha anat fins al recinte per tenir més informació i ha explicat que se n'havia assabentat pels mitjans. "", explica. Subratlla que "tot està molt controlat", que hi ha càmeres de seguretat arreu i que només tenen accés els socis. "Cal un carnet per entrar", diu. La víctima era l'encarregat, que és qui vetlla perquè es compleixin les normes a la galeria de tir així com la venda de munició, entre d'altres feines.Pedro Lumbreras fa uns 15 anys que és soci d'aquest club on bona part de membres tenen més de 45 anys. També ha assegurat queaquest jove de 19 anys que han detingut com a presumpte autor. D'altra banda, ha dit que estàperquè coneixia molt la víctima, d'uns, perquè portava més de 4 anys treballant aquí com a encarregat i instructor de tir. Assegura que era una persona molt apreciada i que "es portava bé amb tothom". La seva feina era la de vigilar i fer complir les normes. A la galeria de tir, més concretament, l'encarregat també s'assegura que ningú surti amb l'arma fora de la galeria i que es posin les bales assignades-fins a un màxim de 5-, diu."Si algú fa alguna cosa,, suposo que la policia el va identificar de seguida per les càmeres", explica. En tots aquests anys, no havia viscut cap accident i remarca que hi ha unes normes molt estrictes i que tot el procés de llicències i possessió d'armes està molt regulat i supervisat per la Guàrdia Civil. També s'han de passar proves mèdiques i psicotècnics abans de tenir llicència.El Club de Tir restarà tancat fins aquest dimecres en senyal de dol. L'Ajuntament de Canovelles ha emès un comunicat lamentant l'assassinat. Pel que fa al presumpte autor dels fets, l'Ajuntament assegura que és veí d'un altre municipi del Vallès Oriental, sense concretar-lo.