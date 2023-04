Candidats a les eleccions municipals 2023 a la Garriga: llista completa

Dolors Castellà, candidata d'ERC

Meritxell Budó, candidata de Junts

Jordi Pubill, candidat de 100% La Garriga

Francesc Boixader, candidat de la CUP

Alex Valiente encapçalarà la llista del PSC

Quim Fornés, candidat d’En Comú Podem

Dades de les eleccions del 2023 que va guanyar Dolors Castellà, d'ERC

és un dels principals punts d'interès al Vallès Oriental de les eleccions municipals que se celebren el 28 de maig del 2023. La ciutat afronta els comicis amb diversos noms a escollir., la que ha estat la setena alcaldessa -quarta dona- de la democràcia, repeteix per segona vegada al capdavant de la llista d'Esquerra. I ho fa amb la intenció de tornar a ser la força més votada -això sí, amb més marge que fa quatre anys- i donar continuïtat a un projecte que ha tingut els entrebancs de la pandèmia i la crisi econòmica i que ha comptat amb el suport dels regidors que van sortir de Junts.On hi haurà canvis és a la candidatura de Junts per la Garriga. Canvis, però amb una cara coneguda: Meritxell Budó tornarà a encapçalar la llista , després que fa quatre anys Jordi Pubill li agafés el relleu i, a mig mandat, el grup acabés amb trencadissa. L'exalcaldessa vol tornar a guanyar els comicis, i ofereix el missatge que la Garriga "ha de fer un pas endavant i tornar a aprofitar les oportunitats".Precisamentserà per primer cop el candidat que tindrà 100% La Garriga en la seva curta història. Després que ell i tres regidors deixessin Junts a mitja legislatura, l'exalcalde encapçalarà l'associació -que vol ser agrupació d'electors- amb la idea d’allunyar-se del funcionament dels partits polítics tradicionals.Fa quatre anys, la CUP aconseguia mantenir els dos regidors. Aquest cop, els cupaires volen, com a mínim, repetir aquells bons resultats.encapçalarà una llista per fer una política que, segons creuen, és eina de transformació real i directe de les vides diàries.La llista del PSC estarà encapçalada per. El candidat arriba als comicis demanant "revertir la deixadesa que es nota als carrers", resoldre els problemes que, segons assegura, ha tingut la implantació del Porta a Porta o construir un tanatori i habitatge social. Valiente vol fer "un projecte municipalista", incloent la plataforma ciutadana Impuls, on s'hi ha sumat, exregidor de Ciutadans.L'històricserà el candidat del front comú dels comuns i Podem, després de setmanes de negociacions per aconseguir una llista única. D'aquesta manera, les dues formacions volen evitar tornar a quedar fora del consistori. Fornés, que va deixar de ser regidor l’any 2011 després de ser-ho tres anys, espera que el bagatge en àmbits com mobilitat, igualtat, memòria democràtica o medi ambient els serveixin per tornar a l’Ajuntament.Aquests van ser els resultats de les eleccions municipals del 2019 a la Garriga, amb una participació del 68% de l'electorat que va escollir els 17 regidors: