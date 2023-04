​El dispositiu dels Mossos a la zona de Caldes redueix un 60% els robatoris en habitatges

En el que portem d'any, el dispositiu OIKOS ha permèsels robatoris amb força a l’interior d’habitatges en: Caldes de Montbui, Lliçà d’Amunt, Lliçà de Vall, l’Ametlla del Vallès, Bigues i Riells del Fai, Santa Eulàlia de Ronçana i Sant Feliu de Codines, a més de Palau-solità i Plegamans, al Vallès Occidental.Coordinat pels Mossos d’Esquadra en col·laboració amb les policies locals, el dispositiu, amb el suport d’, s’ha enfocat ai garantir una assistència immediata a la víctimes. Així, en tres mesos s’han fet més de. Això s’ha traduït eni 25 persones identificades.Dos dels detinguts van ingressar a la presó: eren els autors de diversos robatoris en habitatges de la Garriga, Palau-solità i Plegamans i l’Ametlla del Vallès.El nou model de dispositiu, coordinat pels Mossos d'Esquadra, es va dissenyar per donar resposta a l’que es va detectar a finals de l’any 2022 i per la preocupació i inquietud del veïnatge dels municipis afectats. Així mateix es va veure la necessitat d’implementar millores en els mecanismes de coordinació amb les policies locals i amb les empreses de seguretat privada.L’estratègia del dispositiu ha estat doble. D’una banda, augmentar la capacitat operativa ambdedicats únicament al patrullatge preventiu i a realitzar controls de pas en punts estratègics per dissuadir als delinqüents. D’altra banda, garantir unaa les víctimes d’un robatori i, al mateix temps, la recerca dels autors en cas de produir-se un fet en algun dels municipis implicats.El dispositiu es mantindrà actiu durant les properes setmanes en base al seguiment del nombre de delictes que es detectin.