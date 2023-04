L'Ajuntament de Llinars es reuneix amb la Generalitat per aturar les obres de la Bassa

L'alcalde de Llinars del Vallès,, s'ha reunit aquest dimarts 4 d'abril amb el secretari general del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural,amb l'objectiu d'exposar-li, per part de l', la inquietud del municipi per la situació de la zona coneguda com "La Bòvila" i, en concret, els treballs de restauració que s'hi estan portant a terme. A la reunió també hi han participats l'equip de govern municipal, tècnics del consistori i la direcció general de la Conselleria de Política Mediambiental de laEn el decurs de la reunió els representants de l'Ajuntamernt de Llinars del Vallès van recordar als seus interlocutors que fa uns dies tots els grups municipals van aprovar per unanimitat una moció en la que quedada palès l'que té aquesta bassa per al municipi.Tant és així, que en la reunió amb els representants de la Generalitat, l'Ajuntament ha demanatde restauració de l'antiga pedrera, també els han demanat una visita urgent per abordar la qüestió i s'han emplaçat a una reunió amb la Direcció General de Polítiques Ambiental i Medi Natural i la Direcció General de Qualitat Ambiental per visitar la bassa in situ, properament.Des del consistori es recorda que se segueixen duent a terme les accions concretes amb la Generalitat de Catalunya seguint els compromisos adquirits amb el ple municipal.